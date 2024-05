Casa: Majorino (Pd), 'decreto ambiguo, può portare abusi'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Siamo di fronte a un provvedimento molto ambiguo che può portare a veri e propri abusi. Questo è quel che appare leggendo quanto emerge sul decreto Salvini riguardante la sanatoria edilizia". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Diritto alla casa nella segreteria nazionale del Pd.

"Un decreto apparentemente piccolo piccolo che tuttavia può essere un veicolo per operazioni di condono molto dannose e che soprattutto si configura come una clamorosa occasione sprecata. Avremmo bisogno, come proponiamo da tempo, di rifinanziare i fondi a sostegno degli affitti e della morosità incolpevole, un piano straordinario per il recupero delle oltre centomila case popolari vuote e inutilizzate (oltre 19mila di proprietà della sola Lombardia, regione maglia nera) e di una legge sugli affitti brevi".

"Tutte cose che non esistono e che fanno parte degli annunci di un ministro che non si sta occupando veramente di una moderna politica dell'abitare", conclude l'esponente dem.