Raffaello Tonon ha commentato l'affaire Signorini, attirandosi complimenti e ...

Il caso Alfonso Signorini continua a tenere banco e sono diversi i volti dello star system che hanno voluto esprimere e stanno esprimendo la propria idea in merito, uno degli ultimi è stato Raffaello Tonon, volto televisivo e opinionista che ha partecipato come concorrente al GF VIP 2 condotto proprio da Signorini.

Da maggiorenne si può dire “no grazie”

Raffaello Tonon

ha parlato della questione attraverso due stories su Instagram, dato che la prima aveva scatenato pesanti polemiche, entreremo nel dettaglio nel secondo paragrafo, ha voluto chiarire quanto detto.

“Se uno è maggiorenne di fronte a certe situazioni può rifiutarsi e dire no, grazie” ha proseguito spiegando che non crede al disorientamento a distanza di mesi di conseguenza la scelta più logica è per lui quella di prendere atto delle proprie responsabilità ed andare avanti.

Ammette, però, di non apprezzare i comportamenti tenuti da Signorini, da lui giudicati inaccettabili in ogni ambito lavorativo, non solo nel mondo dello spettacolo.

“La colpa non è di Alfonso ma dei ragazzi”

Tonon nella prima stories aveva commentato quanto successo e da subito aveva additato la colpa ai ragazzi che hanno scelto di chattare con lui con la speranza di avere maggiore speranza per andare ai provini.

“La colpa, se di colpa si può parlare è di chi ha acconsentito risponendo al primo, al secondo ed al terzo messaggio nella speranza di entrare nello star system” questo il commento di Tonon.

Frasi che hanno trovato followers concordi con quanto detto ed altri che hanno dato torto all’opinionista. Per questo motivo infatti ha chiarito la sua posizione.