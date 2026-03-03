Hillary Clinton, durante la sua deposizione alla Commissione di Vigilanza della Camera sul caso Epstein è andata su tutte le furie. Ecco che cosa è successo.

Caso Epstein, Hillary Clinton perde le staffe: perché si è infuriata?

Nel corso della deposizione sul caso Epstein da parte di Hillary Clinton davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera, l’ex Segretaria di Stato, nonché ex candidata alla Casa Bianca, si è infuriata. Ma, come mai? La Clinton è venuta a sapere che una foto che la ritraeva durante la sua deposizione era stata pubblicata online, foto che non avrebbe dovuto essere pubblicata poiché l’incontro si stava tenendo a porte chiuse, come chiesto dalla stessa Commissione. La foto in questione era stata scattata dalla deputata repubblicana Lauren Boebert e condivisa con podcaster di destra Benny Johnson, che l’aveva pubblicata su X.

Caso Epstein, Hillary Clinton: “Se continuate a fare così ho chiuso”

Come visto, durante la deposizione alla Commissione di vigilanza della Camera, Hillary Clinton è andata su tutte le furie dopo aver saputo che una foto che la ritraeva durante l’udienza era stata pubblicata online. L’ex Segretaria di Stato: “Se continuate a fare così ho chiuso“. Alla fine Hillary ha accettato una pausa dalla deposizione e si è alzata lasciando la sala. La deputata repubblicana Boebert ha poi detto che avrebbe rimosso la foto.