Caso Garlasco: legale Venditti, 'hanno distrutto un uomo, per lui momento critico'

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – "Per lui è un momento particolarmente critico: c’è una concentrazione di interessi che io non sono in grado di decifrare, ma è veramente inusuale. E' stato aggredito un uomo con una potenza di fuoco inimmaginabile. La sua immagine è compromessa, hanno distrutto un uomo". Lo afferma l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari nel caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio, nonostante ci sia una sentenza della Cassazione per la quale l'unico assassino di Chiara Poggi è Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere.