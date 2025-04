Caso Garlasco: madre Sempio convocata da carabinieri, sceglie di non rispondere

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - La madre di Andrea Sempio non ha risposto alle domande dopo essere stata convocata dai carabinieri di Milano negli uffici del comando di via della Moscova per i fatti del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio è indagato dalla Procura d...

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – La madre di Andrea Sempio non ha risposto alle domande dopo essere stata convocata dai carabinieri di Milano negli uffici del comando di via della Moscova per i fatti del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio è indagato dalla Procura di Pavia per il concorso nell'omicidio della ventiseienne, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi.

La donna era accompagnata dall'avvocata Angela Taccia e ha deciso di non rispondere come è sua facoltà, in quanto prossima congiunta dell'indagato.