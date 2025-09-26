Caso Garlasco: papà Sempio, 'contanti per pagare avvocati'

Milano, 26 set. (Adnkronos) - "Io davo i soldi agli avvocati per le pratiche, io portavo la busta li e poi si arrangiavano loro. Loro lavorano, hanno le loro parcelle e non potevo portargli le caramelle. Noi avevamo tre avvocati e andavano pagati perché sono loro che hanno fanno tutti&qu...

Milano, 26 set. (Adnkronos) – "Io davo i soldi agli avvocati per le pratiche, io portavo la busta li e poi si arrangiavano loro. Loro lavorano, hanno le loro parcelle e non potevo portargli le caramelle. Noi avevamo tre avvocati e andavano pagati perché sono loro che hanno fanno tutti". Lo afferma Giuseppe Sempio, padre di Andrea, nuovamente indagato per l'omicido di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Le sue parole fanno riferimento alla svolta sul caso: l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato indagato in corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe favorito l'archiviazione di Sempio. Nel provvedimento di perquisizione e sequestro scattato oggi si fa riferimento a un appunto scritto a mano, trovato lo scorso maggio a casa Sempio, con la dicitura 'Venditti gip archivia x 20. 30 euro'.

Appunti che Giuseppe Sempio prova a spiegare. "E' un pizzino che ho scritto, i 20-30 euro non hanno significato, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventa difficile, poi mi è stato detto che forse sono le marche da bollo per dei documenti" aggiunge ospite di 'Quarto grado'. "Io tengo appunti di tutto, anche del contatore dell'elettricità, del contatore dell'acqua e mi segno tutte le spese" spiega Giuseppe Sempio che poi precisa: "Io Venditti l'ho visto una volta solo quando ci ha interrogato".