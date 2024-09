Giovanni Toti, imputato per corruzione e finanziamento illecito, ha chiesto il patteggiamento alla Procura di Genova

L’inchiesta per corruzione che ha sconvolto la Liguria potrebbe chiudersi a breve per l’ex presidente Giovanni Toti. È arrivata la richiesta di patteggiamento. Ecco le ultime news sul caso.

Caso Toti: la richiesta di patteggiamento

I legali dell’ex presidente della Liguria, Giovanni Toti, hanno trovato l’accordo con la Procura di Genova per patteggiare due anni e un mese.

La pena che Toti patteggia verrà sostituita con lavori socialmente utili per 1.500 ore. Inoltre, nell’accordo tra i pm e l’avvocato Stefano Savi c’è l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena e la confisca di 84.100 euro.

I reati patteggiati sono corruzione impropria e finanziamento illecito.

La decisione spetterà al GUP

Dopo i domiciliari, scattati lo scorso 7 maggio, l’ex governatore della Liguria Giovanni Toti è tornato libero giovedì 1 agosto. Ora la parola passa al giudice per l’udienza preliminare. Se il giudice accoglierà l’istanza, non si terrà il processo previsto per il 5 novembre.

Le parole di Giovanni Toti

L’ex presidente della Regione ha commentato l’accordo così: