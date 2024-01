Caso Pozzolo: Bonelli, 'come può Meloni considerare Delmastro adeguato?'

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Delmastro è andato a portare le lasagne in auto da solo? Chiaramente, sul colpo di pistola esploso alla festa di Capodanno del sottosegretario, qualcuno ha mentito". Lo dice Angelo Bonelli, sul caso Pozzolo.

"L'intera situazione che circonda il caso descrive la leadership della Premier Meloni, fatta di una certa superficialità nell’individuare le persone a cui si affidano ruoli di grande responsabilità. L'esempio più eclatante è la figura di Delmastro stesso, già rinviato a giudizio per rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Come può la premier Meloni considerare Delmastro adeguato alle sue responsabilità di governo?”, prosegue il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Inoltre, in un'intervista, Pozzolo ha ammesso che prima della festa di Delmastro, era stato scelto per un incarico di responsabilità in relazione al Piano Mattei. Come può Fratelli d'Italia, sotto la leadership di Meloni, giustificare la scelta di una figura così controversa per un incarico tanto importante? Questo episodio riflette una tendenza preoccupante all'interno del partito: prendere decisioni basate più su logiche di partito che su criteri di competenza e merito, concetti che la destra spesso proclama ma che, a quanto pare, applica con scarsa coerenza”, conclude Bonelli.