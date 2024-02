Caso Pozzolo: Renzi a Delmastro, 'faccia test dna, se vuole lo accompagno e lo faccio pure io'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Molto bene la querela, può fare anche il test del Dna? Se lo vuole lo accompagno, posso farlo anch'io. Cioè, se ha bisogno che vado anch'io a fare il test, anche se io non c'ero quella sera". Lo dice Matteo Renzi, replicando al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ha querelato l'ex premier per le sue parole sulla notte di Capodanno con lo sparo di Biella. "Lo faccio pure io il test -aggiunge- visto che lui ha detto perché non lo fa Renzi. Io comunque ero a capodanno a Rignano, perché nel mio Capodanno si è fatto il risiko, non si è sparato…"..