É ipovedente e non cieco totale, ma avrebbe percepito la pensione d'invalidità per 20 anni. Sequestrato maxi importo

É indagato, in concorso con la moglie, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche un uomo che per quasi vent’anni avrebbe percepito la pensione d’invalidità senza averne diritto. Secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe falsificato i requisiti fingendo di essere cieco mentre in realtà sarebbe ipovedente, allo scopo di incassare il cedolino mensile. Sequestrati oltre 125mila euro.

Falso cieco percepisce per 20 anni la pensione: sequestrati 125mila euro

La vicenda arriva dalla provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’uomo, ipovedente e non cieco totale,

avrebbe presentato falsi requisiti al fine di ottenere la pensione, poi effettivamente percepita per quasi vent’anni. Accanto alla pensione ha ricevuto anche

l’indennità di accompagnamento.

Ma, con la complicità della moglie, conduceva una vita normale senza aver bisogno di alcun ausilio. I finanzieri hanno raccolto numerose prove fotografiche e video a dimostrazione dell’illecito: lo si vede, tra le altre cose, camminare attraversando la strada da solo e nonostante il traffico, portare buste della spesa oppure inserire autonomamente le chiavi nella serratura di casa.

Ma non solo perché nei video girati dai militari lo si vede addirittura firmare un verbale di constatazione senza difficoltà alcuna. “con la sua condotta l’indagato avrebbe indebitamente percepito la pensione di invalidità e I’indennità di accompagnamento per quasi 20 anni per un importo mensile pari a 713 euro, per un ammontante complessivo, negli ultimi 15 anni, di 124.794,05 euro” come sottolineato da Nunzio Fragliasso, procuratore capo di Torre Annunziata in una nota. Immediato è dunque scattato il sequestro dell’intero importo percepito.