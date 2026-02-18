C’è chi osa e chi va sul classico: a Sanremo lo stile è sempre una scommessa

Quando le luci del Teatro Ariston si accendono l’attenzione del pubblico si divide equamente tra lo spettacolo e le canzoni e le scelte di stile di presentatori e cantanti. Questa attesa per l’estetica è diventata talmente centrale che l’analisi dei look ha ormai travalicato i salotti televisivi per approdare nel mondo dei dati. Oggi, infatti, molti osservatori si divertono a prevedere cosa indosseranno i protagonisti dello show. Operatori come Sisal hanno notato come ci sia grande curiosità non solo per i vincitori della gara, ma anche per gli outfit di conduttori e co-conduttori, con previsioni sulle quote su Sanremo che spaziano dai colori dei papillon di Carlo Conti ai cambi d’abito attesi per Laura Pausini.

L’eleganza tra rito e rottura

Storicamente, Sanremo è il luogo dove si scontrano due visioni opposte del vestire. Da un lato abbiamo il “classico sanremese”, fatto di smoking impeccabili, paillettes e abiti da sera che omaggiano la grande sartoria italiana. È la scelta di chi vuole onorare l’istituzione, puntando su un’eleganza senza tempo che non distragga dall’esecuzione vocale. Dall’altro lato, però, c’è chi vede l’Ariston come un palcoscenico per la sperimentazione e la provocazione. Negli ultimi anni, artisti come Rose Villain o La Rappresentante di Lista hanno dimostrato che l’abito è un’estensione del messaggio artistico, trasformando ogni serata in una performance di arte visiva.

I protagonisti del 2026

Per questa edizione, le aspettative sono altissime. Carlo Conti, noto per la sua sobrietà istituzionale, rappresenta la garanzia della tradizione, ma gli occhi sono tutti puntati su Laura Pausini. La cantante, icona globale, ha abituato il pubblico a scelte stilistiche che fondono il gusto italiano con un respiro internazionale, collaborando spesso con maison del calibro di Armani e Valentino. Tra i Big in gara, la curiosità si concentra su figure come Elettra Lamborghini e Ditonellapiaga, con uno stile personale e variegato, capaci di dettare tendenza e di influenzare il mercato del ready-to-wear.

Il ruolo dei direttori creativi

Dietro ogni apparizione si cela un lavoro di mesi che coinvolge stylist di fama mondiale e direttori creativi. Il Festival è diventato una vetrina fondamentale per i brand, che vedono nei cinque giorni di kermesse un’esposizione mediatica superiore a qualsiasi fashion week. Ogni dettaglio, dal gioiello alla calzatura, viene studiato per armonizzarsi con la scenografia e le luci, in un gioco di riflessi che deve bucare lo schermo. In fondo, la magia di Sanremo risiede proprio in questo: nel coraggio di chi osa un look eccentrico rischiando la critica, e nella rassicurante bellezza di chi sceglie la tradizione. Perché in una kermesse così prestigiosa, l’unica vera sconfitta è passare inosservati.