Un legame indissolubile tra sorelle

Le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, sono da sempre sinonimo di bellezza e intraprendenza nel mondo dello spettacolo. La loro carriera è stata caratterizzata da successi e da una forte connessione familiare, che si riflette anche nel loro brand di moda, Hinnominate. Recentemente, il pubblico ha notato l’assenza di Cecilia durante una sfilata importante, scatenando speculazioni e curiosità. Tuttavia, la verità è ben diversa: Cecilia è in viaggio di nozze con il marito Ignazio Moser, un momento di gioia che ha preso il sopravvento sugli impegni lavorativi.

La sfilata di Hinnominate: un evento da non perdere

La sfilata del brand di famiglia ha attirato l’attenzione di molti, non solo per le creazioni presentate, ma anche per la presenza di Belen, che ha incantato i follower con il suo look audace. Indossando un paio di pantaloni neri e una maglia aderente e trasparente, Belen ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di sorprendere e affascinare. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare la sua bellezza e il suo stile, che riflettono perfettamente l’essenza del brand: libertà, autenticità e rinascita.

Un brand che racconta una storia di famiglia

Il brand Hinnominate, fondato dalle sorelle Rodriguez e dal fratello Jeremias, è molto più di una semplice linea di abbigliamento. Rappresenta un viaggio personale e collettivo, un modo per esprimere la loro identità e la loro cultura argentina. La scelta di uno stile loungewear non è casuale; è un invito a sentirsi liberi di essere se stessi, a rompere gli schemi e a vivere la moda come un’esperienza personale. Ogni capo racconta una storia, un legame profondo tra i membri della famiglia e un messaggio di inclusività e accettazione.