La cerimonia di presentazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 ha visto moltissime star alternarsi sul palco dello stadio San Siro e una delle più attese è stata sicuramente l’attrice e performer italiana Sabrina Impacciatore che gode di notevole apprezzamento all’estero, complici le diverse serie internazionali di cui è stata protagonista.

Sabrina Impacciatore ambasciatrice italiana all’estero

Sabrina Impacciatore è stata scelta dal presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò come ambasciatrice italiana all’estero.

Malagò aveva infatti svelato che la presenza di Impacciatore nel cast degli ospiti avrebbe regalato al pubblico notevole emotività e voce al vero spirito olimpico, come riportato anche da Bestmovie.it

Difatti il suo spettacolo ha garantito proprio queste sensazioni, tra danze tecniche e spettacolari che hanno ripercorso la storia dei giochi invernali, a ritroso dalla 24esima alla prima edizione.

Un look iconico con un richiamo alla storia

Oltre alle movenze incredibili con cui ha accompagnato il corpo di ballo, ha sicuramente catturato l’attenzione del pubblico il look scelto per andare sul palco.

Sabrina Impacciatore ha indossato svariati abiti, creati dallo stilista italiano Massimo Cantini Parrini anche se la principale protagonista è stata una tuta da sci, come ci si aspetterebbe in una cerimonia d’apertura per le Olimpiadi invernali.

La tuta in questione è quella della Principessa dell’Iran Soraya, che l’aveva indossata nei giochi olimpici di Cortina 1956 e realizzata dallo stilista italiano Emiliano Pucci.