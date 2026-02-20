Chi controlla la sicurezza in Sud Yemen? equilibrio tra forze locali e influssi regionali

Sud dello Yemen: la sicurezza definisce il controllo

Nel Sud dello Yemen la competizione politica tradizionale ha lasciato spazio a un confronto dominato da questioni di sicurezza e operazioni militari. Le manovre tattiche, le ricollocazioni di unità e la ristrutturazione delle forze, formalmente o informalmente riconosciute, determinano oggi chi esercita il potere effettivo.

La trasformazione ha ridotto la politica negoziata a fattore secondario.

Le decisioni sul terreno prevalgono su accordi istituzionali. Questo ha implicazioni dirette per la stabilità locale e per la vita quotidiana dei civili.

Alessandro Bianchi, ex product manager di Google e osservatore dei fenomeni di crisi, sottolinea che «i dati di crescita raccontano una storia diversa»: operazioni e alleanze sul campo modellano gli equilibri più delle dichiarazioni politiche. Chiunque abbia gestito operazioni sul territorio sa che la logistica e il controllo delle rotte sono determinanti per il potere.

Le evoluzioni operative restano il fattore da monitorare. Ulteriori spostamenti di unità e riorganizzazioni potrebbero ridefinire gli assetti locali nelle settimane successive.

Un quadro di forze frammentate

A seguito degli spostamenti e delle riorganizzazioni, sul terreno si è consolidato un mosaico di autorità. Alcune componenti restano riconducibili direttamente allo Stato, mentre altre sono emerse durante il conflitto con sostegni esterni.

Tra queste figurano le forze del STC (Southern Transitional Council), presenti con unità dispiegate in più aree. Costituite da decine di migliaia di combattenti, tali formazioni hanno radicato una presenza territoriale che si sovrappone alle strutture statali.

La coesistenza di comandi e responsabilità divergenti complica la riconfigurazione dell’ordine pubblico e rende più difficili le operazioni di disarmo, smobilitazione e reintegrazione. La ricomposizione degli assetti locali dipenderà dalla capacità delle autorità di integrare queste formazioni nelle istituzioni e dai negoziati tra le parti coinvolte.

Lo stato attuale ad Aden e nelle province

Ad Aden, capitale provvisoria, la situazione riflette la complessità segnalata nei paragrafi precedenti. Alcune unità legate al STC sono state ridislocate o rinominate e altre hanno perso risorse e personale. Restano tuttavia reti di influenza e legami locali che condizionano il controllo effettivo sul territorio.

Nei governorati di Lahij, Abyan, Dhale, Shabwah e Hadhramaut la capacità statale di imporre un controllo uniforme varia significativamente. La coordinazione tra forze ufficiali e formazioni emerse durante il conflitto si presenta irregolare e dipende da alleanze locali e disponibilità di risorse.

La stabilità degli assetti locali dipenderà dalla capacità delle autorità di integrare queste formazioni nelle istituzioni e dall’esito dei negoziati tra le parti coinvolte. In assenza di una tale integrazione, permangono rischi di frammentazione e di gestione disomogenea della sicurezza.

Il nodo dell’integrazione militare

La questione centrale riguarda l’integrazione delle forze sotto il controllo del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno. Si tratta del passaggio che dovrebbe abolire le autorità di sicurezza parallele e ricondurre l’uso della forza allo Stato, ma il processo incontra ostacoli strutturali. Le fonti di finanziamento restano eterogenee e le lealtà politiche divergono, con comandanti locali che temono di perdere potere e influsso sul territorio. Inoltre permangono tensioni legate alla composizione etnica e tribale delle unità, che complicano ogni tentativo di ricomposizione. Per queste ragioni, l’avanzamento verso una forza statale esclusiva è tipicamente graduale, caratterizzato da ridispiegamenti e riformulazioni operative più che da interventi drastici.

Rischi di una riconfigurazione affrettata

Tuttavia, il passaggio verso una forza statale esclusiva è tipicamente graduale e richiede fasi di ridispiegamento e riformulazioni operative piuttosto che interventi drastici. Ogni decisione precipitosa può riaccendere tensioni interne e indebolire la stabilità locale.

La trasformazione dipende da tre condizioni imprescindibili: consenso politico, sostegno regionale e appoggio internazionale. In assenza di questi elementi, l’integrazione delle milizie rischia di trasformarsi in detonatore di nuovi conflitti, in particolare in un contesto sensibile alle oscillazioni della rivalità tra Riyadh e Abu Dhabi. Senza intese solide, i rischi di escalation locale restano elevati.

Il peso della rivalità saudito-emiratina e il contesto regionale

Senza intese solide, i rischi di escalation locale restano elevati. La disputa tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti condiziona direttamente l’equilibrio nel Sud Yemen. L’Arabia Saudita considera il paese una forma di profondità strategica alla propria frontiera meridionale e persegue la stabilizzazione attraverso il sostegno a istituzioni statali centrali.

Abu Dhabi, in diverse fasi, ha favorito e armato forze locali tra cui elementi vicini al STC, contribuendo alla frammentazione delle autorità nella regione. Le richieste yemenite di ritiro delle truppe emiratine e le reciproche accuse di ingerenza aggravano la crisi politica. Dall’analisi dei comportamenti attuali emerge che chiunque abbia gestito progetti complessi sa come le alleanze locali possano diventare vincoli difficili da rimodulare senza costi politici e militari.

Da qui deriva la collocazione dello scenario yemenita in una più ampia matrice regionale legata al Mar Rosso, alle rotte marittime e al controllo d’influenza nel Corno d’Africa. Attori internazionali, compresi gli Stati Uniti, seguono con preoccupazione l’evoluzione. Un collasso della sicurezza potrebbe generare effetti a catena: interruzioni commerciali, spazio per nuove organizzazioni armate e opportunità per gli Houthi di ampliare la propria influenza.

Scenari possibili e la scommessa sulla stabilità

Per il governo con base ad Aden la sfida resta duplice. Deve imporre un’autorità di sicurezza efficace senza scatenare una nuova spirale di violenza. Nelle fasi successive è plausibile che le autorità puntino a consolidare il controllo ad Aden e in province chiave come Hadhramaut. Si prevede un avanzamento attraverso processi di integrazione militare lenti e misurati, mirati a preservare gli equilibri politici locali.

Gli ostacoli principali restano la frammentazione delle alleanze locali e i costi politici dell’integrazione forzata. Alessandro Bianchi, ex product manager con esperienza in startup, osserva che chiunque abbia gestito progetti complessi sa come alleanze locali possano trasformarsi in vincoli difficili da rimodulare. Sul piano internazionale, il monitoraggio delle rotte marittime e delle dinamiche nel Corno d’Africa rimane il dato operativo più rilevante per valutare rischi e sviluppi futuri.

In questo contesto, il successo della strategia determinerà se il Sud Yemen avanzerà verso una stabilità graduale oppure assisterà a un nuovo rimescolamento dei centri di potere. Il fattore decisivo è la capacità reale degli attori locali ed esterni di imporre sicurezza sul terreno mediante controllo logistico, coesione delle forze di sicurezza e supporto civile. La pressione esercitata sul STC rischia di avere due esiti contrapposti: favorire l’integrazione delle milizie nelle strutture statali o contribuire alla radicalizzazione e alla frammentazione di gruppi armati. Il monitoraggio delle rotte e delle dinamiche regionali resterà l’indicatore operativo per valutare l’evoluzione del rischio e i possibili sviluppi politico-militari.