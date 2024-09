Chi sono le coppie di Hollywood che hanno avuto la più lunga durata? Scopri chi ha incontrato la sua anima gemella (e non la lascia andare via)

Quali sono le coppie più durature del panorama hollywoodiano? Ecco alcuni esempi di attori che hanno incontrato la loro anima gemella e l’hanno tenuta a lungo accanto a loro.

È un luogo comune pensare che l’amore non esista nell’industria dell’intrattenimento, tuttavia, ci sono molte celebrità che ne hanno dimostrato l’opposto. Numerosi attori hollywoodiani hanno conosciuto il loro partner molti anni fa e, nonostante la notorietà e il trionfo, hanno mantenuto rapporti stabili anche per oltre quaranta anni.

Un esempio è rappresentato da coppie come quella formata da Jamie Lee Curtis e il marito Christopher Guest, che hanno iniziato la loro relazione 40 anni fa, o Danzel Washington e Pauletta, una coppia solida da quasi cinque decenni.

Dettagli Più Profondi

Jamie Lee Curtis è sposata con il marito Christopher Guest dal 1984, ma la loro unione dura da 40 anni. L’inizio della loro storia è piuttosto singolare: Jamie ha raccontato di aver visto una sua foto su una rivista di Rolling Stone e di aver proclamato “Lui sarà mio”. Si sono poi conosciuti e si sono innamorati, confermando l’intuizione di Jamie. Altro esempio di un connubio duraturo ad Hollywood è quello tra l’attore premio Oscar Jeff Bridges e la moglie Susan Geston: dal 1977 condividono una vita di coppia che dura da 40 anni.

Ron Howard, noto per il suo ruolo di Richie Cunningham in Happy Days, è unito in matrimonio con Cheryl Alley dal 1975. La coppia, che ha attraversato insieme il successo globale di lui e la nascita dei loro quattro figli, si è incontrata e innamorata ai tempi del liceo e da allora sono rimasti insieme, ancora molto legati. Mark Hamill, reso famoso dal suo ruolo di Luke Skywalker in Star Wars, è coniugato con Marilou York dal 1978. York non è del mondo dello spettacolo.

Riguardo a matrimoni duraturi ad Hollywood, è doveroso citare Denzel e Pauletta Washington. Si sono incontrati nel 1977 e sposati nel 1983. I due attori si sono conosciuti sul set del film “Wilma”. Denzel, durante un’intervista a Live with Kelly and Ryan, ha condiviso la sua gratitudine per tutti i sacrifici che Pauletta ha fatto, tra cui l’educazione impeccabile dei loro quattro figli e la trasformazione della loro casa in un vero e proprio “focolare”. Kurt Russell e Goldie Hawn, colleghi e partner, si sono incontrati nel 1983 e da allora sono rimasti insieme. Nonostante non siano sposati, Russell ha dichiarato in un’intervista a People: «Io e Goldie non abbiamo mai avvertito il bisogno di sposarci poiché un certificato di matrimonio non aggiungerebbe nulla a ciò che già abbiamo».

L’attore Samuel L. Jackson ha incontrato la sua futura moglie, Latanya Richardson, nei suoi anni universitari. Il loro amore è stato così forte che li ha portati a promettersi l’un l’altro nel 1980. In un’occasione, Jackson ha condiviso come la moglie lo abbia aiutato a combattere le sue dipendenze. Ha raccontato di una volta in cui lo ha trovato privo di sensi in cucina e invece di lasciarlo da solo, Latanya lo ha spinto a recarsi in clinica per un percorso di purificazione. Jackson non fece resistenza, era ormai esausto. Nell’ambito delle storie d’amore durature, l’attrice Lily Tomlin e la sua compagna Jane Wagner si amano da 47 anni. Si sono incontrate per la prima volta nel 1977 e, nel 2014, hanno deciso di celebrare il loro amore con un matrimonio.