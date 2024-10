Attualmente non esiste ancora un accordo sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Recentemente si sono diffuse notizie su possibili termini legati a questioni finanziarie e alla custodia dei loro figli, Leone e Vittoria. Inizialmente, si pensava che Chiara si occupasse del loro mantenimento, con Fedez che avrebbe potuto vederli durante weekend alternati. Tuttavia, una rivista ha proposto una versione alternativa, suggerendo un accordo paritetico tra i due genitori.

Accordo paritetico tra i genitori

Secondo quanto affermato dal magazine, Chiara e Fedez avrebbero intenzione di risolvere in fretta la questione della separazione, puntando a un accordo che preveda la custodia condivisa dei bambini e la suddivisione delle spese necessarie per il loro sostentamento. Fedez, pare, si sarebbe reso disponibile ad affrontare anche i costi extra, come quelli per la scuola, cure mediche e attività sportive. Si vocifera anche che l’importo richiesto da Chiara per il mantenimento mensile possa aggirarsi attorno ai 20mila euro.

Nonostante ciò, recentemente gli avvocati di Chiara Ferragni hanno smentito queste speculazioni, confermando che non è stato ancora trovato alcun accordo tra i due ex coniugi, particolarmente riguardo all’affido dei figli. “Al momento non esiste alcun accordo tra le parti, tantomeno in merito a un presunto collocamento ‘quasi paritario’ della prole. Ci impegniamo, tramite i nostri legali, a raggiungere una soluzione definitiva”, ha dichiarato l’avvocatessa di Ferragni, Daniela Missaglia. Ha inoltre sottolineato che le informazioni circolanti sono “il risultato di voci non verificate su negoziazioni riservate, attualmente in corso e sotto segreto”.

Litigi pubblici e tensioni

Dopo la separazione ufficiale avvenuta lo scorso febbraio, la situazione tra Chiara Ferragni e Fedez appare ancora incerta. Di recente, i due hanno di nuovo iniziato a litigare pubblicamente, a causa di una serie di diss tra il rapper e Tony Effe. Per rispondere alle provocazioni del “rivale”, Federico Lucia ha tirato in ballo anche la sua ex moglie, menzionando il famoso Pandoro Gate e sollevando accuse di frode. L’influencer ha prontamente replicato, dichiarando di voler adottare misure drastiche per essere lasciata in pace e per evitare ulteriori citazioni.

Dopo questa fase di tensione, sembrava che le acque si stessero calmando, ma Fedez è tornato a essere al centro dell’attenzione a seguito dell’arresto degli ultras Christian Rosiello e Luca Lucci, rispettivamente la sua guardia del corpo e un suo collaboratore. Immerso in questa complicata situazione, Fedez ha scelto di allontanarsi dai social media, decidendo di mantenere un profilo basso.