Un bacio che parla chiaro

Non ci sono più dubbi: Chiara Ferragni ha trovato un nuovo amore. La conferma arriva da uno scatto esclusivo pubblicato da “Il giornale d’Italia”, che ritrae l’influencer e l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera mentre si scambiano un bacio appassionato al Maka Loft di Milano durante la notte di Halloween. Questo momento segna il primo bacio ufficiale di Chiara dopo la separazione da Fedez, un evento che ha catturato l’attenzione dei media e dei fan.

Un legame che si fa forte

Negli ultimi tempi, si era vociferato di una presunta relazione tra Chiara e Silvio Campara, ma senza prove concrete. Al contrario, le immagini di Chiara e Giovanni insieme sono diventate virali, alimentando le speculazioni su un legame sempre più profondo. Dagospia ha commentato l’immagine del bacio, descrivendo i due come “appiccicati come adolescenti con gli ormoni su di giri”, sottolineando l’intensità della loro connessione. Questo bacio rappresenta un nuovo inizio per Chiara, che sembra aver definitivamente voltato pagina.

Un evento da segnare sul calendario

Il 12 novembre potrebbe essere una data cruciale per la coppia. Si parla della possibile presenza di Chiara alla presentazione del calendario Pirelli, dove potrebbe ufficializzare la sua relazione con Giovanni. I paparazzi hanno già immortalato i due a cena insieme e in atteggiamenti affettuosi, suggerendo che qualcosa di importante stia nascendo. Questo evento potrebbe rappresentare un momento significativo per entrambi, permettendo loro di presentarsi al pubblico come coppia.

Fedez e la sua nuova vita

Se Chiara ha trovato un nuovo amore, anche Fedez sembra aver intrapreso un percorso simile. Durante l’estate, è stato avvistato in compagnia di diverse ragazze, senza nascondere la sua vita sentimentale. Recentemente, è stato visto a New York mentre baciava una giovane donna in una discoteca, dimostrando che entrambi stanno cercando di ricostruire le loro vite dopo la separazione. Le dichiarazioni di Taylor Mega, che ha parlato di una presunta ‘coppia aperta’ durante il matrimonio, hanno ulteriormente alimentato il dibattito, ma Chiara ha smentito tali affermazioni, chiarendo la sua posizione.