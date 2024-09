Chiara Ferragni è stata presa di mira per aver condiviso troppo della vita di Paloma sui social media. Ecco come ha reagito.

Dopo un periodo di tre mesi in viaggio per il mondo, toccando mete come Budapest, Ibiza, Corsica, Mykonos, Forte dei Marmi, Maratea, Palma di Maiorca, Isole Eolie e Capri, secondo quanto riferito dai suoi tag su Instagram, Chiara Ferragni ha fatto ritorno a Milano. L'evento è stato annunciato ai su...

Dopo un periodo di tre mesi in viaggio per il mondo, toccando mete come Budapest, Ibiza, Corsica, Mykonos, Forte dei Marmi, Maratea, Palma di Maiorca, Isole Eolie e Capri, secondo quanto riferito dai suoi tag su Instagram, Chiara Ferragni ha fatto ritorno a Milano. L’evento è stato annunciato ai suoi follower attraverso una serie di immagini condivise sul social. Tra le venti foto pubblicate, in ben sette compariva Paloma e i follower hanno notato la presenza del cane, dato che durante l’estate erano mancate le sue apparizioni. Come previsto, ciò ha suscitato critiche.

“Stai per cominciare a postare solo foto con il tuo cane? Chi ti consiglia di fare queste scelte?” ha commentato un utente. “Paloma sembra sempre così triste”, ha sottolineato un altro. Chiara Ferragni ha scelto di rispondere a queste critiche in maniera un po’ irritata. Alla prima osservazione ha risposto “Il mio cervello?”, mentre al secondo commento ha replicato “Anche i terapisti di cani”.

Dopo la morte di Matilda, l’originale golden retriver, Fedez ha deciso di acquistarne un altro dello stesso tipo e colore, dandogli il nome di Silvio. Alcuni ritengono che il nome sia un omaggio a Silvio Berlusconi, mentre altri pensano che sia una frecciata al presunto nuovo amore di Chiara, un individuo di nome Silvio Campara.

Prima di acquistare Silvio, Fedez ha espressamentato il suo dispiacere nel dover lasciare Paloma, il golden retriever che aveva condiviso con Chiara prima della loro separazione. “Non è facile per me”, ha ammesso Fedez, aggiungendo che per lo più lui era l’unico a prendersi cura del cane.

Nonostante la sua delusione, Fedez ha dichiarato di non voler apparire come una vittima e ha preferito affrontare la situazione con umorismo. “Se non rido dei miei problemi, potrei gettarmi dal balcone con le ali di cartone”, ha scherzato, sottolineando l’importanza di mantenere un approccio positivo di fronte alle adversità. Ha concluso, tuttavia, dicendo che la prossima volta esprimerà apertamente la sua frustrazione: “Non capisco perché non mi lascino vedere il cane. Mi dà fastidio”.