Chiara Ferragni reagisce alle critiche di Fedez affermando: "Sono esausta, troppe volte ho mantenuto il silenzio"

Oggi pomeriggio, Fedez ha rilasciato un’anteprima del suo nuovo dissing come risposta a Tony Effe, ma è sembrato quasi un attacco a Chiara Ferragni. Il testo non lascia molto spazio a interpretazioni, soprattutto quando Fedez canta: “Ti hanno mai illustrato la distinzione tra un cancro / E uno sciocco accusato di essere un truffatore? / Mi dispiace che Chiara ti abbia dato fiducia /Almeno possiamo affermare che ha fatto un atto di carità con te”. Questo è una contro-risposta al dissing di Tony Effe di ieri, in cui cantava: “Lei ti è stata vicino durante la malattia e quando c’era bisogno, sei fuggito“. La canzone completa verrà pubblicata stanotte e, nel frattempo, Chiara Ferragni ha deciso di parlare. “Questa sera non verrà rilasciato l’ennesimo dissing che ha divertito molti, ma una finta canzone d’amore, mancante di onestà. Un tentativo chiaro di approfittare della situazione, un gesto brutale, tenendo in considerazione che sono stati dieci mesi di grande difficoltà. Sto provando a proseguire nonostante tutto e vorrei solo essere tenuta fuori da questi giochi. In numerose circostanze ho deciso di restare zitta, forse troppo spesso, per proteggere le persone a me care e la mia famiglia. Ma ora sono esausta. Stanca di subire assalti ingiustificati, gossip senza fondamento e voci avvelenate. Penso che sia arrivato il momento di chiudere con tutto questo e di poter vivere in pace, senza essere coinvolta in situazioni che non mi riguardano né ora, né mai più”. Allucinazione Collettiva, quindi, non è un altro brano contro Tony, ma “una finta canzone d’amore” indirizzata a Chiara, che lei ha già definito come “carente di onestà”. Fedez l’ha già fatta sentire a lei?