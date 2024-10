Nel contesto dello scontro musicale tra Fedez e Tony Effe, sono emerse anche figure come Taylor Mega e Chiara Ferragni. Mentre la Ferragni si è dichiarata estranea a questa disputa, invitando a mantenerla al di fuori, Taylor Mega ha invece deciso di partecipare attivamente. In un’intervista a Le Iene, ha affermato di aver avuto diverse esperienze con Fedez, difendendo la sua posizione dicendo che ciò non costituiva tradimento nei confronti di Chiara, dato che tra Fedez e Ferragni esisteva una relazione aperta.

Intervista a Taylor Mega

Successivamente, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha interpellato Chiara per consegnarle il quinto tapiro d’oro e ha cercato di chiarire la questione del presunto matrimonio “libero” tra lei e Fedez. La Ferragni ha respinto fermamente questa idea, lanciando anche qualche stilettata: “Se il concetto di apertura di coppia implica un tradimento da parte di uno e non dell’altro, allora non ero al corrente di far parte di una situazione di questo genere”. Con una punta di ironia, ha commentato il suo quinto tapiro, chiarendo: «Non ho mai avuto una relazione aperta. In effetti, mai!».