Chiara Ferragni si trova in una relazione d'amore seria nonostante le luci spente: "È qualcosa di serio tra di loro".

Chiara Ferragni si trova in una relazione d'amore seria nonostante le luci sp...

Chiara Ferragni si trova in una relazione d'amore seria nonostante le luci sp...

Chiara Ferragni, nota influencer, ha recentemente cercato di evitare qualsiasi coinvolgimento nelle polemiche tra i rapper Fedez e Tony Effe. Ora, si sta concentrando sulla sua nuova relazione con l'imprenditore Silvio Campara, che pare stia procedendo bene lontano dai riflettori. Lo scorso giovedì hanno celebrato il cinquantesimo compleanno di Campara con una cena romantica a Milano, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nel programma 'Protagonisti' su RTL 102.5. La loro relazione è stata definita come un rapporto serio e privato, lontano dal gossip e dai tabloid.

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha deciso di distanziarsi dalle polemiche scatenate dai rapper Fedez e Tony Effe, che nel passato hanno fatto diverse allusioni a lei nei loro pezzi. Chiara, famosa per il suo status di influencer, ha fatto appello per non essere coinvolta nei conflitti tra il suo ex-partner e il suo odiato rivale. Al momento, la Ferragni desidera evitare l’attenzione dei media e vivere lontano dagli scandali, e sembra che il suo nuovo rapporto sentimentale stia procedendo alla grande nell’ombra. Chiara e il noto imprenditore Silvio Campara stanno vivendo un periodo molto felice, e pare che lui abbia finalmente chiuso con la precedente moglie.

L’amore tra l’ex signora Ferragnez e il suo nuovo partner sta andando così bene che giovedì scorso hanno festeggiato il cinquantesimo compleanno di lui con una cena romantica in un popolare ristorante di Milano. Gabriele Parpiglia, nel programma ‘Protagonisti’ su RTL 102.5, ha rivelato queste informazioni.

L’amore recente di Chiara Ferragni è stato descritto come “un rapporto molto serio che procede al riparo dalla luce dei riflettori”.

“C’è del nuovo riguardo a Chiara Ferragni. Molti si interrogavano sul suo stato sentimentale, se fosse ancora legata a Silvio Campara o meno. Ebbene, ieri era il cinquantesimo compleanno dell’impresario e, a quanto pare, la coppia ha festeggiato insieme, lontano dallo sguardo pubblico. Un momento intimo e di grande romanticismo, che sembra testimoniare una relazione solida e intensa. Così ha riportato Gabriele Parpiglia, sostenendo che la loro storia d’amore prosegue tranquilla e senza fretta, lontano dal riflettore dei gossip e dei tabloid. È un rapporto sano, basato su progetti comuni e su una condivisione profonda. Non ci sono foto della serata, ma potrebbero esserci delle immagini del loro arrivo in macchina. Stiamo parlando, dunque, di un amore costruito con pazienza e dedizione, un amore serio che si sviluppa nel segreto, al riparo dall’incessante bagliore del gossip.”