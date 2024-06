Stoltenberg parla chiaro e precisa: no a forze Nato in Ucraina

Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, si è recato oggi in Finlandia, più precisamente nella capitale Helsinki, per tenere una conferenza stampa insieme al presidente finlandese Alexander Stubb. Durante questa occasione ha avuto modo di parlare di diversi argomenti, tra cui la guerra in Ucraina, rivelando che l’alleanza non ha intenzione di inviare truppe a Kiev.

In occasione della conferenza stampa che si è tenuta oggi ad Helsinki in compagnia del presidente finlandese Alexander Stubb, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha avuto modo di affrontare diversi argomenti, anche se quello su cui ha speso più parole sembra essere il conflitto ancora in corso in Ucraina.

A tal proposito, il segretario ha sottolineato che “La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina” smentendo qualsiasi indiscrezione in merito. Ha poi aggiunto che il piano dell’alleanza è quello di “stabilire un quadro di sostegno più forte, con il quadro istituzionalizzato per l’Ucraina, e su come stabilire e concordare un impegno finanziario a lungo termine per garantire che saremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario“.

Stoltenberg ha poi cercato di placare gli animi su un possibile assalto da parte della Russia spiegando che la Nato non vede alcun pericolo che qualcuno degli stati membri subisca un attacco e che l’idea che esista una sorta di conto alla rovescia per una nuova guerra sia errata, anche perché l’alleanza si impegna da 75 anni per evitare lo scoppio di un nuovo conflitto.

Il segretario è anche entrato più nel dettaglio in merito ad un probabile attacco russo dichiarando che “La Russia ora è già preoccupata dalla guerra in Ucraina. In realtà hanno spostato molte forze dalle vicinanze della Finlandia e dei Paesi settentrionali verso l’Ucraina“.