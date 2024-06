Una coppia di coniugi è stata aggredita mentre stava rincasando nel quartiere Streeterville di Chicago: ad assalire marito e moglie è stata una baby gang, apparentemente senza motivo.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 20:30 di venerdì scorso: la coppia stava rincasando da un appuntamento romantico. I due però si sono imbattuti in un gruppo di ragazzini che gli hanno gridato: “La strada è nostra. Non potete attraversare la nostra zona“. A quel punto uno del gruppo ha colpito alle spalle il marito sulla testa, che ha detto subito alla moglie di scappare ma non ha fatto in tempo: una ragazza della banda l’ha presa subito per i capelli, e così hanno iniziato a colpire i due. Un gruppo teneva fermo l’uomo, mentre altri strattonavano e colpivano la donna allo stomaco, facendole perdere il figlio che portava in grembo da due settimane. Quando la polizia di Chicago è giunta sul posto ha arrestato solo un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 17: adesso le forze dell’ordine sono sulle tracce di tutti gli altri aggressori.

Le parole della coppia aggredita

La donna ha raccontato a Fox 32: “Ci hanno spruzzato dello sray al peperoncino e poi hanno iniziato a colpirci con calci e pugni al volto e allo stomaco. Mi hanno detto che non potevo andare in giro in quel modo, saltellando nel vestitino che portavo. Non hanno rubato niente“.

