Questa mattina, intorno alle 8, uno scontro tra due auto poco distante dall’aeroporto militare di Grosseto ha provocato due morti e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni, tutti militari dell’Aeronautica.

Le vittime dell’incidente

Le due vittime erano entrambe giunte in Maremma per un’esercitazione. Si tratta del tenente Riccardo Latino, 25 anni, e del primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, 45 anni. Entrambi appartenevano al 36esimo Stormo Caccia dell’Aeronautica militare.

La dinamica dell’incidente d’auto

Entrambe le auto coinvolte nello scontro appartenevano ai militari.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il tenente Riccardo Latino, che viaggiava da solo su uno dei due mezzi, avesse deciso di tornare verso Marina di Grosseto dove alloggiava perché si sarebbe dimenticato qualcosa. Sembra poi che, per motivi ancora da accertare, ad un certo punto abbia perso il controllo del mezzo, spostandosi sul lato sinistro della carreggiata nel momento in cui sopraggiungeva la seconda vettura con a bordo i cinque colleghi. Le due auto si sono dunque schiantate, causando due morti e quattro feriti, i più gravi trasportati agli ospedali di Grosseto e Siena in elicottero.

Il traffico è stato bloccato e regolato dalla polizia municipale di Grosseto.