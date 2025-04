Il messaggio della Protezione Civile

Alle , un It-Alert ha raggiunto i telefonini di tutti i cittadini di Roma, comunicando che piazza San Pietro chiuderà alle in vista dell’ultimo saluto a Papa Francesco. La Basilica, invece, chiuderà un’ora dopo, alle . Questa decisione, presa dalla Protezione Civile nazionale, ha suscitato reazioni contrastanti tra i romani, molti dei quali hanno espresso la loro incredulità e preoccupazione per l’uso di un sistema di allerta normalmente riservato a situazioni di emergenza o catastrofi.

Le reazioni sui social media

Il messaggio ha generato un’ondata di proteste sui social media, dove numerosi utenti hanno criticato l’uso dell’It-Alert per comunicare informazioni che, a loro avviso, non giustificherebbero un simile allerta. Molti cittadini hanno fatto notare che l’invio di un avviso di emergenza per la chiusura di un luogo pubblico, per quanto significativo, appare eccessivo e fuori luogo. La questione ha sollevato interrogativi sull’adeguatezza e sull’efficacia del sistema di allerta, che dovrebbe essere riservato a situazioni di reale pericolo.

Il ruolo della Protezione Civile

Nonostante le polemiche, la Protezione Civile non ha rilasciato