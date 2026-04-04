Scenario apocalittico a Creta: l’isola greca è stata infatti colpita da un particolare fenomeno atmosferico che ha colorato il cielo di arancione. Disagi all’aeroporto con i voli dirottati. Ecco cosa è successo.

Il cielo diventa arancione: scenario apocalittico e Creta

L’isola greca di Creta è stata colpita da una violenta tempesta di sabbia, una densa nube di polvere dal Sahara ha colorato il cielo di arancione, da sfondo apocalittico. Il vento infatti può trasportare la polvere anche da un continente all’altra, come accaduto a Creta. Gli esperti raccomandano la popolazione di rimanere in casa, al fine di evitare problemi respiratori. Tanti i disagi in aeroporto, con i voli dirottati. I dettagli.

Tempesta del Sahara su Creta: voli dirottati

Come detto una densa povere sahariana ha colorato di arancione il cielo di Creta. I disagi sono in particolare per tutti coloro che devono prendere un aereo, in quanto, stando ai media locali, i voli verso l’aeroporto di Nikos Kazantzakis sono stati dirottati verso gli aeroporti alternativi di Atene, Corfù e La Canea. Tanti dunque i disagi per i viaggiatori. La visibilità della torre di controllo si è infatti ridotta a soli 600 metri, rispetto ai circa 10 chilometri previsti in condizioni normali.