Cina: Dalai Lama, 'profondamente rattristato' per terremoto in Tibet

Nuova Delhi, 7 gen. (Adnkronos/Afp) – Sono "profondamente rattristato" per il potente terremoto che ha colpito la regione himalayana del Tibet, a sud-ovest della Cina, che secondo un rapporto provvisorio ha provocato almeno 95 morti. Lo ha scritto il Dalai Lama in un comunicato. "Offro le mie preghiere a tutti coloro che hanno perso la vita e auguro una pronta guarigione a tutti coloro che sono rimasti feriti", ha aggiunto il leader politico e spirituale dei tibetani in esilio.