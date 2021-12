Cinque consigli per un sorriso sano nelle feste di Natale

Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) – Cinque consigli per affrontare le feste di Natale sfoggiando il sorriso migliore: dall'invito a curare igiene e alimentazione, fino a suggerimenti mirati per chi sta iniziando un trattamento con allineatori dentali. A dispensare le regole d'oro del Natale è l'azienda di dispositivi medici Align Technology.

Mai come quest'anno i festeggiamenti, i regali, i pranzi o le cene con parenti e amici rappresenteranno più di un nuovo inizio, un ritorno alla normalità, sottolinea in una nota la società che progetta, produce e offre il sistema Invisalign. E mai come quest'anno c'è bisogno di sorridere. Durante tutta la pandemia di Covid abbiamo imparato a farlo sotto le loro mascherine, e usare gli occhi per comunicare e gesticolare è diventata la normalità.

Ora sta arrivando il momento di riscoprire sorrisi belli e sani, di persona o attraverso il filtro di una videochiamata. E se il periodo natalizio sembra l'occasione migliore, è anche quello in cui i denti rischiano di pagare il prezzo dei piaceri della tavola. Per questo motivo è importante concentrarsi ancora di più sulle buone pratiche di salute orale.

Prima regola, "lavarsi sempre i denti dopo aver mangiato: per un'igiene orale ottimale e per mantenere i denti bianchi e forti, soprattutto per chi si sottopone a trattamenti con allineatori, è necessario lavare i denti dopo ogni pasto, sia quelli principali sia le merende.

Quando si è fuori casa, un comodo kit di spazzolino e dentifricio da viaggio può essere una soluzione da portare con sé, soprattutto quando si è fuori a prendere gli ultimi regali". Secondo comandamento, "consumare cibi amici del sorriso: mentre alcuni potrebbero pensare che gli alimenti che fanno sorridere includano cibi sani o aromatizzati alla menta per un alito fresco e profumato, i cibi che fanno sorridere sono in realtà quelli che più ci piace mangiare.

La stagione delle feste è fatta per stare insieme e viversi i diversi piaceri con i nostri cari, quindi è importante assicurarsi di avere un motivo per sorridere e per godersi i propri cibi preferiti con moderazione".

Terzo consiglio, "moderare l'assunzione di zucchero e risciacquare i denti regolarmente: durante le feste ci si concede qualche peccato di gola in più, ma è consigliabile moderare il consumo di bevande gassate, compresi vino e dolci che potrebbero facilmente causare macchie e favorire l'insorgere di carie. Essere in grado di consumare i propri cibi preferiti è importante; per questo occorre assicurarsi di sciacquare la bocca regolarmente anche semplicemente con dell'acqua".

Quarta regola, "prestare attenzione ai dolci: la maggior parte dei dolci può essere dannosa per i denti. I dolci duri possono danneggiare la superficie e lo smalto dei denti, quelli morbidi rischiano di attaccarsi ai denti e diventano più difficili da rimuovere, specialmente per le persone con denti disallineati o malocclusioni. Essere consapevoli dei cibi che si consumano durante il periodo natalizio è una valutazione importante per un sorriso felice e sano". Infine, quinto suggerimento, "non perdere di vista il proprio trattamento: coloro che stanno iniziando un trattamento con allineatori dentali, possono utilizzare le applicazioni digitali durante l'intensa stagione delle feste per monitorare l'andamento".

"Il periodo delle feste è caratterizzato da pranzi e cene pantagrueliche che potrebbero apparire nemiche del paziente in trattamento ortodontico con gli allineatori trasparenti – afferma Denise Calzolari, igienista dentale e divulgatrice scientifica – Invece non bisogna scoraggiarsi ed è importante trovare un equilibrio per vivere serenamente questo periodo. Basta adottare qualche accorgimento e le feste sono salve. Cerchiamo di limitare l'assunzione di alimenti cariogeni ai pasti principali in modo da ridurre al minimo la presenza di zuccheri nella saliva durante tutta la giornata. Quando siamo fuori casa portiamo sempre con noi un piccolo kit da viaggio (spazzolino, filo, dentifricio) e appena possibile laviamo i denti per rimettere gli allineatori. Prediligiamo frutta fresca o yogurt per gli spuntini. A casa utilizziamo sempre un dentifricio remineralizzante contenente fluoro. A tutti i miei pazienti consiglio l'utilizzo dello spazzolino elettrico con testina tonda e il filo interdentale espandibile, un filo multimaglia che porta via molta più placca del classico filo cerato".