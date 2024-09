Clio Napolitano ci ha lasciati.

Clio Napolitano, moglie dell'ex presidente della Repubblica per 64 anni, è deceduta a Roma dopo una lunga malattia, quasi un anno dopo suo marito e poco prima del suo 90° compleanno. Ha descritto il loro matrimonio come una "relazione equa".

