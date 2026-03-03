Come il conflitto contro l'Iran rafforza la posizione strategica della Russia

La recente escalation tra Usa, Israele e Iran produce effetti oltre il teatro mediorientale. A Mosca prevalgono un misto di preoccupazione e calcolo strategico. Da una parte si teme che la capacità militare occidentale sia concentrata altrove. Dall’altra il Cremlino rafforza la narrativa che ritrae l’Occidente come un attore irrazionale e avventato. Questo duplice atteggiamento spiega perché la crisi iraniana possa essere interpretata come un vantaggio politico ed economico per la Russia, soprattutto sui mercati dell’energia e nelle relazioni con paesi terzi. Mosca, secondo fonti diplomatiche, monitora le evoluzioni sul terreno e l’impatto sui flussi commerciali ed energetici.

La lezione di Libia e la conferma della paura

Per Vladimir Putin il confronto attuale richiama la stagione del 2011 e l’intervento in Libia, considerato a Mosca una ferita politica tuttora aperta. L’operazione guidata dalla NATO e la successiva morte di Muammar Gaddafi sono state interpretate come la dimostrazione che le campagne di neodemocratizzazione dell’Occidente possono degenerare in caos e destabilizzazione. Quel precedente ha consolidato nel Cremlino la convinzione che la tolleranza verso pressioni esterne esponga il paese a interventi simili.

Memoria strategica e decisioni politiche

La memoria degli eventi libici del 2011 ha inciso sulle scelte di leadership russa e sulla percezione del rischio esterno. Questa esperienza ha consolidato una visione di sé come baluardo contro l’ingerenza e ha reso più credibile l’adozione di misure preventive. In termini pratici, la memoria strategica ha contribuito a giustificare la linea dura verso Kiev e a rafforzare l’idea che la sovranità vada difesa anche con risposte militari mirate. In quest’ottica la reazione russa alla crisi iraniana va interpretata alla luce di tale eredità politico-strategica e di una preferenza per la deterrenza preventiva.

Neutralità pratica e limiti dell’intervento

La reazione russa alla crisi iraniana si inserisce in una strategia prudente dettata da considerazioni politiche e militari. Deterrenza preventiva resta l’asse della politica estera moscovita, dopo l’eredità degli eventi libici del 2011. Questo orientamento spiega la neutralità pratica, nonostante affinità tattiche con Teheran.

I motivi sono multipli. I legami bilaterali con l’Iran non sono tali da autorizzare un coinvolgimento aperto. Esiste inoltre un patto tacito, di natura non formale, con Israele che limita azioni ostili dirette. Infine, Mosca intende preservare canali privilegiati con l’amministrazione di Washington, utili per gestire crisi su scala più ampia.

Sul fronte operativo la capacità russa di supportare Teheran con tecnologia bellica avanzata è ristretta. Un trasferimento significativo di armamenti comporterebbe rischi diplomatici e sanzionatori elevati.

Calcoli economici e diplomatici

Il Cremlino valuta costi e benefici economici con attenzione. Mantenere relazioni con paesi come Israele e conservare scambi con oligarchi russi residenti all’estero garantisce stabilità finanziaria. Per questo motivo la scelta di non schierarsi apertamente con l’Iran appare pragmatica e strategica. L’neutralità protegge interessi economici e preserva margini di manovra diplomatica, utili per future negoziazioni multilaterali.

Vantaggi diretti: energia, arsenali e consenso interno

La prosecuzione del conflitto nella regione rafforza interessi materiali di Mosca, anche dopo la neutralità formale. L’instabilità regionale sostiene i prezzi del petrolio e del gas, aumentando gli introiti statali russi. Parallelamente, l’impegno prolungato degli Stati Uniti in Medio Oriente tende a distogliere risorse militari che altrimenti potrebbero essere destinate all’assistenza a Kiev, compresi componenti critici come i missili per la difesa aerea. Questo duplice effetto alleggerisce la pressione sulle capacità operative russe e fornisce a Mosca un vantaggio strategico indiretto riconducibile al contesto regionale.

Rinforzo della narrativa interna

Nel contesto domestico, le immagini di distruzione e instabilità all’estero alimentano la retorica del Cremlino sulla necessità di proteggere la nazione. La guerra all’estero, presentata dall’Occidente come strumento di liberazione, viene a Mosca reinterpretata come prova dell’irresponsabilità occidentale. Ciò contribuisce a consolidare il ruolo di Putin come protettore agli occhi di segmenti dell’opinione pubblica russa.

Dietro ogni immagine di crisi, i mezzi di comunicazione statali e i canali affini costruiscono una narrativa funzionale alla legittimazione delle scelte di politica estera e di sicurezza. Questo processo rafforza il consenso interno e attenua le pressioni politiche su decisioni strategiche complesse.

L’effetto politico ottenuto dal rafforzamento della narrativa è valutato come paragonabile, in termini di valore strategico, ai guadagni economici diretti. Come sviluppo atteso, la persistenza di tale narrazione tenderà a stabilizzare il sostegno pubblico, riducendo lo spazio per contestazioni interne nel medio periodo.

Vantaggi strategici per Mosca senza intervento diretto

La crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran offre a Mosca benefici strategici, economici e politici sfruttabili senza ricorrere a un impegno militare diretto. L’aumento dei prezzi energetici e l’impegno prolungato di risorse statunitensi altrove riducono la pressione esterna sul Cremlino. Inoltre, la conferma di una narrazione contro l’ingerenza occidentale contribuisce a consolidare il consenso interno, stabilizzando il sostegno pubblico nel medio periodo.

Al contempo, la leadership russa adotta un approccio prudente. Evita mosse che possano compromettere relazioni economiche o esporla a nuove sanzioni. La strategia preferita resta il vantaggio indiretto: sfruttare gli sviluppi internazionali per rafforzare la posizione diplomatica e commerciale senza diventare protagonista delle tensioni.

Questo atteggiamento mantiene aperte opzioni politiche e finanziarie per Mosca e limita il rischio di escalation che potrebbero danneggiare la sua capacità di azione a livello globale. Un effetto atteso è la conservazione di margini di manovra nelle relazioni con partner chiave e nei mercati energetici internazionali.