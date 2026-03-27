Come la lolla di riso diventa aerogel e quantum dots per dispositivi energetici

Un percorso concreto verso la bioeconomia circolare : dalla pirolisi della lolla alla produzione di aerogel di carbonio e quantum dots di grafene , con applicazioni in batterie, supercondensatori e sensori

La lolla di riso, spesso considerata un semplice rifiuto agricolo, può diventare la base per materiali avanzati utilizzabili in stoccaggio energetico e sensoristica. Attraverso processi termochimici messi a punto da centri di ricerca italiani, lo scarto si trasforma in aerogel di carbonio e in quantum dots di grafene, offrendo non solo un modo per ridurre l’impatto ambientale della gestione dei residui, ma anche una via per produrre componenti a valore aggiunto per batterie e supercondensatori.

Questa innovazione si inserisce in una più ampia strategia di bioeconomia circolare, che mira a convertire flussi di scarto in risorse industriali. Il processo preserva le caratteristiche chimiche utili della lolla — tra cui una significativa frazione di silice amorfa e carbonio organico — per creare materiali con proprietà elettrochimiche competitive rispetto ai prodotti convenzionali.

Dalla materia prima al materiale: che cosa contiene la lolla

La lolla è ricca di componenti utili: circa il 20% di silice amorfa e quasi il 40% di carbonio organico sotto forma di cellulosa, emicellulosa e lignina. Questi elementi la rendono un candidato ideale per la produzione di materiali a base di carbonio e silice mediante pirolisi e successiva attivazione chimica. Laboratori come quelli dell’ENEA hanno messo a punto percorsi che trasformano questo materiale a basso valore in prodotti con elevate prestazioni elettriche e superfici estremamente sviluppate.

Aerogel di carbonio: processo e caratteristiche

Il percorso verso l’aerogel di carbonio inizia con la pirolisi, un riscaldamento controllato in assenza di ossigeno a temperature tipiche tra 600 e 900 °C, che lascia un residuo carbonioso poroso. Questo residuo viene poi attivato chimicamente — con soluzioni basiche o con CO2 ad alta temperatura — per aumentare la superficie specifica e creare una struttura nanoporosa. Il risultato è un materiale con superficie specifica superiore a 2.000 m²/g, elevata conducibilità e una porosità gerarchica che facilita la migrazione degli ioni, rendendolo ideale come elettrodo per batterie e supercondensatori.

Performance e confronti

Gli elettrodi derivati dalla lolla mostrano in laboratorio prestazioni comparabili a quelli realizzati con carbonio attivato commerciale, ma a costi di produzione potenzialmente inferiori. La porosità controllata e la conduttività favoriscono cicli di carica-scarica rapidi e un buon mantenimento della capacità, rendendo l’aerogel una soluzione promettente per applicazioni che richiedono alta superficie e bassa resistenza interna.

Quantum dots di grafene: nanoforme funzionali

I quantum dots di grafene (GQD) prodotti dalla lolla sono nanoparticelle di dimensioni comprese tra 2 e 10 nanometri che, grazie agli effetti quantistici, mostrano proprietà ottiche e elettroniche particolari. La sintesi parte dal carbonio pirolitico e passa attraverso fasi di esfoliazione chimica, ossidazione controllata e frazionamento dimensionale per selezionare le nanoparticelle dell’intervallo desiderato.

Applicazioni potenziali

Le applicazioni dei GQD sono molteplici: dalla bio-imaging (come marcatori fluorescenti) ai sistemi di rilevazione per gas e molecole tossiche, fino al ruolo attivo nelle celle solari di terza generazione dove possono migliorare la cattura di fotoni su spettro esteso. Produrre GQD da lolla significa abbattere i costi rispetto all’impiego di grafite di alta purezza e ampliare l’accesso a queste tecnologie.

Impatto industriale e ostacoli al scale-up

Il passaggio dal laboratorio alla produzione semi-industriale è già in fase di sperimentazione con impianti pilota in grado di processare alcune centinaia di chilogrammi di lolla al giorno. Tra le sfide principali si segnalano la gestione dei gas di pirolisi — che possono però essere recuperati come fonte energetica — la standardizzazione della qualità del carbonio pirolitico influenzata dalle variabili agricole e la logistica tra le risaie e gli impianti di trasformazione.

Modelli di filiera e cooperazione

Per massimizzare i benefici ambientali ed economici, l’approccio proposto è quello della filiera corta: localizzare gli impianti vicino ai poli risicoli per ridurre i costi di trasporto e creare nuove entrate per le cooperative agricole. Collaborazioni con istituzioni e associazioni di settore possono facilitare l’adozione di impianti pilota e la definizione di standard di qualità, favorendo la diffusione di questa soluzione in contesti regionali come il Nord Italia.

In sintesi, la valorizzazione della lolla di riso attraverso la produzione di aerogel di carbonio e quantum dots di grafene rappresenta una opportunità concreta per coniugare innovazione tecnologica, riduzione degli sprechi e rafforzamento della bioeconomia circolare, aprendo nuove strade per materiali avanzati a basso impatto ambientale.