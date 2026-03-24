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Come le università russe diventano terreno di reclutamento per la guerra

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Un'indagine sui metodi usati nelle università russe per convincere gli studenti a unirsi all'esercito, dalle riunioni obbligatorie ai presunti incentivi economici e accademici

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Negli ultimi mesi sono emersi numerosi casi in cui le università russe sono state sfruttate come canali di reclutamento per il conflitto in corso. A Novosibirsk, la direttrice di un collegio tecnico è stata ripresa mentre rimproverava gli studenti per la loro riluttanza a firmare contratti con le forze armate: il video ha fatto il giro dei social e ha riacceso il dibattito pubblico. Dietro questi episodi si intravedono pratiche sistematiche che combinano pressione istituzionale, offerte economiche e promesse di agevolazioni accademiche, elementi che oggi vengono denunciati da ong e avvocati per i diritti civili.

Metodi e tempistica delle campagne

Le visite dei rappresentanti militari alle sedi universitarie spesso coincidono con periodi di esami invernali e con sessioni in cui molti studenti sono sotto stress accademico; secondo l’ong Idite Lesom, questa scelta non è casuale. In aula vengono organizzati incontri informativi, proiettati film patriottici e distribuiti volantini del Ministero della Difesa: tutto volto a normalizzare l’idea del servizio. In alcuni casi gli studenti sono invitati a firmare fogli di presenza o a confermare per iscritto di aver ricevuto informazioni sul contratto militare, mentre a chi non aderisce viene implicitamente prospettata l’espulsione o conseguenze accademiche. Il media studentesco Groza ha contato campagne simili in almeno 201 istituti.

Esempi concreti nelle aule

Le iniziative non sono astratte: a Mosca sono apparsi manifesti che promuovono l’ingresso nelle unità di droni vicino alla facoltà di giornalismo; a uno dei collegi medici è stato detto che il contratto sarebbe stato un “biglietto per la vita” senza invio al fronte; a una delle principali scuole di diritto è stata pubblicata la testimonianza anonima di uno studente che dichiarava l’enlistment come un “onore”. In Siberia i reclutatori hanno addirittura sostenuto che i più giovani siano i più adatti per pilotare droni perché abituati ai telefoni e ai videogiochi fin dall’infanzia. Altre università hanno offerto la possibilità di evitare l’espulsione trasformando il servizio in alternativa ai debiti d’esame, con promesse di congedo accademico e ritorno agli studi dopo il periodo di servizio.

Garanzie apparenti e rischi reali

Per attirare iscritti vengono presentate condizioni favorevoli: una durata minima percepita di un anno, pagamenti iniziali e prospettive stipendiali elevate. In un caso l’ateneo di San Pietroburgo ha pubblicizzato un bonus una tantum di 50.000 rubli e la possibilità di percepire retribuzioni annuali fino a 7 milioni di rubli secondo quanto indicato dal Ministero della Difesa, oltre a permessi di studio e opzioni per il rientro nei percorsi accademici. Tuttavia, documenti trapelati e pareri legali mettono in guardia: le istruzioni ministeriali che garantirebbero condizioni «speciali» non possono sovvertire leggi e decreti presidenziali. Avvocati come Andrei Porodzinsky e Sergei Krivenko sottolineano che il presunto contratto di un anno può essere soggetto alle norme sulla mobilitazione, rimandando la reale possibilità di recesso dal servizio.

Testimonianze e scetticismo studentesco

Le storie individuali chiariscono i timori collettivi: uno studente ha raccontato di essere stato inizialmente convinto che avrebbe svolto compiti di sicurezza a distanza e in città, ma poi è stato informato di una possibile destinazione al fronte come operatore di droni. In altre realtà gli studenti percepiscono le offerte come prive di garanzie solide, e numerosi giovani rispondono con ironia o smacco piuttosto che con adesione convinta. Anche tra i docenti la posizione è spesso prudente: molti preferiscono non esporsi politicamente e non partecipare attivamente a iniziative che sollevano questioni legali e morali.

Quote, obiettivi istituzionali e reazioni

Emergono segnali che suggeriscono obiettivi quantitativi: documenti interni svelati di alcune università mostrano richieste di reclutamento per numeri prefissati — ad esempio la necessità di fornire 32 studenti per una sola sessione a una grande università dell’Estremo Oriente e l’aspettativa, riportata da un outlet indipendente, che un altro ateneo fornisca 200 firme contrattuali. Anche un ateneo di Novosibirsk sarebbe tenuto a reclutare oltre cento studenti entro un termine stabilito. Le amministrazioni, quando interpellate, affermano che l’informazione è obbligatoria ma che la firma rimane volontaria; la discrepanza tra richieste istituzionali e volontà individuale resta tuttavia al centro della polemica.

Implicazioni e possibili sviluppi

La mobilitazione delle aule universitarie per scopi militari apre questioni complesse sul piano etico, giuridico e sociale: il ricorso a studenti per rimpiazzare perdite in un conflitto che ha già causato centinaia di migliaia di vittime solleva timori su coercizione e trasparenza. Organizzazioni che aiutano a evitare la coscrizione segnalano un aumento delle richieste di consulenza; i commentatori prevedono tensioni crescenti tra istituzioni accademiche, studenti e società. In assenza di garanzie incontrovertibili, le promesse sui contratti restano motivo di diffidenza e i segnali finora raccolti indicano una strategia che mescola incentivi materiali e pressioni amministrative.