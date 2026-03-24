Come le università russe diventano terreno di reclutamento per la guerra

Negli ultimi mesi sono emersi numerosi casi in cui le università russe sono state sfruttate come canali di reclutamento per il conflitto in corso. A Novosibirsk, la direttrice di un collegio tecnico è stata ripresa mentre rimproverava gli studenti per la loro riluttanza a firmare contratti con le forze armate: il video ha fatto il giro dei social e ha riacceso il dibattito pubblico. Dietro questi episodi si intravedono pratiche sistematiche che combinano pressione istituzionale, offerte economiche e promesse di agevolazioni accademiche, elementi che oggi vengono denunciati da ong e avvocati per i diritti civili.

Metodi e tempistica delle campagne

Le visite dei rappresentanti militari alle sedi universitarie spesso coincidono con periodi di esami invernali e con sessioni in cui molti studenti sono sotto stress accademico; secondo l’ong Idite Lesom, questa scelta non è casuale. In aula vengono organizzati incontri informativi, proiettati film patriottici e distribuiti volantini del Ministero della Difesa: tutto volto a normalizzare l’idea del servizio. In alcuni casi gli studenti sono invitati a firmare fogli di presenza o a confermare per iscritto di aver ricevuto informazioni sul contratto militare, mentre a chi non aderisce viene implicitamente prospettata l’espulsione o conseguenze accademiche. Il media studentesco Groza ha contato campagne simili in almeno 201 istituti.

Esempi concreti nelle aule

Le iniziative non sono astratte: a Mosca sono apparsi manifesti che promuovono l’ingresso nelle unità di droni vicino alla facoltà di giornalismo; a uno dei collegi medici è stato detto che il contratto sarebbe stato un “biglietto per la vita” senza invio al fronte; a una delle principali scuole di diritto è stata pubblicata la testimonianza anonima di uno studente che dichiarava l’enlistment come un “onore”. In Siberia i reclutatori hanno addirittura sostenuto che i più giovani siano i più adatti per pilotare droni perché abituati ai telefoni e ai videogiochi fin dall’infanzia. Altre università hanno offerto la possibilità di evitare l’espulsione trasformando il servizio in alternativa ai debiti d’esame, con promesse di congedo accademico e ritorno agli studi dopo il periodo di servizio.

Garanzie apparenti e rischi reali

Per attirare iscritti vengono presentate condizioni favorevoli: una durata minima percepita di un anno, pagamenti iniziali e prospettive stipendiali elevate. In un caso l’ateneo di San Pietroburgo ha pubblicizzato un bonus una tantum di 50.000 rubli e la possibilità di percepire retribuzioni annuali fino a 7 milioni di rubli secondo quanto indicato dal Ministero della Difesa, oltre a permessi di studio e opzioni per il rientro nei percorsi accademici. Tuttavia, documenti trapelati e pareri legali mettono in guardia: le istruzioni ministeriali che garantirebbero condizioni «speciali» non possono sovvertire leggi e decreti presidenziali. Avvocati come Andrei Porodzinsky e Sergei Krivenko sottolineano che il presunto contratto di un anno può essere soggetto alle norme sulla mobilitazione, rimandando la reale possibilità di recesso dal servizio.

Testimonianze e scetticismo studentesco

Le storie individuali chiariscono i timori collettivi: uno studente ha raccontato di essere stato inizialmente convinto che avrebbe svolto compiti di sicurezza a distanza e in città, ma poi è stato informato di una possibile destinazione al fronte come operatore di droni. In altre realtà gli studenti percepiscono le offerte come prive di garanzie solide, e numerosi giovani rispondono con ironia o smacco piuttosto che con adesione convinta. Anche tra i docenti la posizione è spesso prudente: molti preferiscono non esporsi politicamente e non partecipare attivamente a iniziative che sollevano questioni legali e morali.

Quote, obiettivi istituzionali e reazioni

Emergono segnali che suggeriscono obiettivi quantitativi: documenti interni svelati di alcune università mostrano richieste di reclutamento per numeri prefissati — ad esempio la necessità di fornire 32 studenti per una sola sessione a una grande università dell’Estremo Oriente e l’aspettativa, riportata da un outlet indipendente, che un altro ateneo fornisca 200 firme contrattuali. Anche un ateneo di Novosibirsk sarebbe tenuto a reclutare oltre cento studenti entro un termine stabilito. Le amministrazioni, quando interpellate, affermano che l’informazione è obbligatoria ma che la firma rimane volontaria; la discrepanza tra richieste istituzionali e volontà individuale resta tuttavia al centro della polemica.

Implicazioni e possibili sviluppi

La mobilitazione delle aule universitarie per scopi militari apre questioni complesse sul piano etico, giuridico e sociale: il ricorso a studenti per rimpiazzare perdite in un conflitto che ha già causato centinaia di migliaia di vittime solleva timori su coercizione e trasparenza. Organizzazioni che aiutano a evitare la coscrizione segnalano un aumento delle richieste di consulenza; i commentatori prevedono tensioni crescenti tra istituzioni accademiche, studenti e società. In assenza di garanzie incontrovertibili, le promesse sui contratti restano motivo di diffidenza e i segnali finora raccolti indicano una strategia che mescola incentivi materiali e pressioni amministrative.