Come Mosca utilizza droni madre e FPV per colpire obiettivi civili

Uso dei droni nel teatro ucraino

Negli ultimi anni il teatro ucraino ha visto una trasformazione nell’impiego dei sistemi senza pilota, con un ricorso crescente a droni FPV e a piattaforme maggiori in grado di trasmettere controllo e comunicazione. In questo contesto operativo si è diffuso l’uso del Geran-2 come drone madre, progettato per trasportare e rilasciare unità più piccole, definite «figli», impiegate in ruoli di ricognizione o in attacchi a impatto diretto.

La scelta di questa soluzione è stata in parte dettata dalla perdita di accesso a terminali satellitari e dall’incapacità di aggirare le contromisure elettroniche avversarie, con l’obiettivo di mantenere capacità offensive e di intelligence sul campo.

Osservatori e organizzazioni internazionali hanno documentato attacchi che colpiscono infrastrutture e civili, sollevando preoccupazioni per la sicurezza della popolazione. I resoconti descrivono operazioni sistematiche definite da alcuni testimoni come un vero e proprio safari umano, con implicazioni gravi sul piano umanitario e giuridico. I dati real-world evidenziano la necessità di comprendere tecnica, logistica e motivazione dietro queste tattiche per valutare responsabilità e prevenzione. L’analisi serve altresì a progettare possibili contromisure elettroniche e operative e a orientare risposte legali e umanitarie coordinate.

La tecnologia e il ruolo del Geran-2

Nel contesto operativo attuale, le formazioni aeree impiegano il Geran-2 non solo come vettore d’arma ma anche come nodo di rete. In assenza di collegamenti satellitari affidabili come Starlink, queste piattaforme fungono da ripetitori di segnale per i velivoli più piccoli. Il sistema prevede che un drone maggiore trasporti un drone FPV che, avvicinandosi al bersaglio, si separa e continua l’ingaggio sotto controllo diretto dell’operatore. Tale tecnica consente attacchi a maggiore profondità nel territorio avversario rispetto a quanto sia possibile con droni leggeri a autonomia limitata. I dati di intelligence aperta e le analisi tecniche mostrano come questa integrazione renda più sofisticate le catene di comando e controllo, con implicazioni per le contromisure elettroniche e operative già in studio.

Vantaggi operativi e limiti

Le formazioni aeree sfruttano il Geran per estendere la portata delle operazioni e superare barriere elettroniche già note. Questa capacità aumenta la flessibilità tattica e semplifica l’integrazione con nodi di comando e controllo esistenti. I dati real-world evidenziano che l’impiego come nodo di rete consente di distribuire informazioni con minore dipendenza dalle infrastrutture terrestri.

Tuttavia, l’uso richiede una catena logistica robusta e pratiche di navigazione avanzate, entrambe vulnerabili a contromisure mirate. I modelli economici, come il Gerbera, offrono un’alternativa a basso costo ma presentano limiti di carico e autonomia. La scelta tra piattaforme pesanti e leggere implica un compromesso tra efficacia, costo e resilienza alle misure di disturbo, con impatti diretti sulle modalità di impiego e sulla sostenibilità operativa.

FPV: precisione apparente e danno reale

Il dibattito sull’uso dei droni con visuale in prima persona (FPV) riguarda la presunta capacità della tecnologia di migliorare la selezione dei bersagli. I sostenitori evidenziano che il feed video in tempo reale può agevolare l’identificazione di obiettivi. Tuttavia, la tecnologia non opera in vuoto operativo: decisioni umane, regole d’ingaggio e qualità dell’intelligence influenzano l’esito delle missioni.

Le analisi di attacchi condotti con piattaforme FPV mostrano una frequente implicazione di infrastrutture e popolazione civile, con conseguenze rilevanti sul rispetto del diritto internazionale umanitario. Gli studi e le analisi operative mostrano che la sola disponibilità di immagini non garantisce la discriminazione degli obiettivi. Per questo motivo, esperti e osservatori sottolineano la necessità di integrare la tecnologia con procedure di controllo, addestramento specifico e sistemi di verifica dei target.

Si attende una maggiore disponibilità di dati operativi e normative che definiscano standard di impiego per ridurre i danni collaterali.

Perché si parla di “safari umano”

In questo contesto il termine “safari umano” definisce attacchi che sembrano volti a infliggere danno alla popolazione civile, costringere spostamenti e distruggere servizi essenziali. Le indagini di osservatori internazionali e istituti di analisi segnalano che i droni con visuale in prima persona (FPV) sono impiegati contro obiettivi non militari con frequenza maggiore da parte delle forze russe rispetto a quelle ucraine.

I dati real-world evidenziano un pattern che ha motivato inchieste delle Nazioni Unite, valutate alla luce di possibili crimini di guerra e crimini contro l’umanità. In assenza di dati operativi più completi, le autorità internazionali continuano a esaminare prove e testimonianze per determinare responsabilità e proporre standard di impiego volti a ridurre i danni collaterali.

Contesto strategico e conseguenze sul campo

Le indagini sulle operazioni armate proseguono mentre le autorità esaminano prove e testimonianze per attribuire responsabilità e proporre regole d’impiego volte a ridurre i danni collaterali. La continuità investigativa rappresenta il collegamento diretto con le valutazioni strategiche e tattiche in corso.

Interruzioni o limitazioni nei servizi di comunicazione satellitare hanno condizionato l’impiego dei sistemi senza pilota. Restrizioni nell’accesso a Starlink hanno ridotto la capacità di alcuni reparti di comandare e coordinare asset a distanza.

Queste condizioni hanno creato finestre temporanee sfruttabili da forze avversarie. In più casi gli avversari hanno avanzato più rapidamente nella cosiddetta zona grigia, approfittando di banchi di copertura aerea e lacune nelle capacità di ricognizione. I dati real-world evidenziano come tali vulnerabilità possano tradursi in vantaggi tattici immediati.

Dal punto di vista operativo, la combinazione di interruzioni satellitari e contromisure elettroniche ha amplificato il valore delle capacità autonome locali. Per questo motivo le forze stanno rivedendo procedure di resilienza, interoperabilità delle reti e protocolli di fallback per mantenere la continuità operativa e limitare rischi per la popolazione civile.

La trasformazione tecnologica del campo di battaglia richiede risposte articolate e coordinate. Le autorità devono rafforzare la protezione delle infrastrutture civili e sostenere indagini indipendenti sulle tattiche che provocano danni alla popolazione. Dal punto di vista operativo, è essenziale potenziare la resilienza delle reti, garantire interoperabilità tra sistemi e definire protocolli di fallback per mantenere la continuità dei servizi. Gli interventi tecnici vanno accompagnati da scelte normative e di impiego che tengano conto del conto umano e delle conseguenze politiche. I prossimi sviluppi attesi riguardano un maggiore coordinamento internazionale e l’implementazione di meccanismi di monitoraggio indipendenti per valutare l’impatto delle nuove tecnologie sul diritto internazionale umanitario.