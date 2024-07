Come rinforzare le unghie fragili: consigli e rimedi naturali

Le unghie fragili sono una condizione comune, che interessa sia gli uomini che le donne e che può dipendere da fattori diversi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più frequenti ed, eventualmente, su quali soluzioni naturali poter fare affidamento per risanare le unghie e prevenire una loro rottura o danno accidentale.

Come rinforzare le unghie fragili

Le unghie fragili sono una condizione comune sia tra gli uomini che le donne perché i fattori che la determinano sono numerosi e diversi e possono dipendere da carenze nutrizionali, patologie che andrebbero indagate, utilizzo di prodotti per le unghie aggressivi e, in generale, atteggiamenti sbagliati che rendono le unghie più fragili e, di conseguenza, vulnerabili a rottura, sfaldamento e danno accidentali.

Indipendentemente dalla causa alla base delle unghie fragili, l’aspetto delle unghie dice molto sulla persona e il suo stato di salute. Per questa ragione non è solo importante analizzare l’aspetto delle proprie unghie, ma anche prendersene cura adeguatamente, facendo affidamento su soluzioni naturali, che risolvono il problema, tuttavia senza compromettere lo stato di salute e benessere generale di una persona.

Unghie fragili: come prevenire

La maggior parte delle volte, le unghie fragili sono la conseguenza di atteggiamenti sbagliati che, spesso e volentieri, mettiamo in pratica noi stessi, a volte, senza neppure rendercene conto. Fortunatamente, almeno quando la causa che determina la fragilità delle unghie è questa, possiamo mettere in atto degli accorgimenti che, sebbene banali, prevengono e risolvono il problema.

Una sana e corretta alimentazione è fondamentale per preservare il proprio benessere psicofisico e anche la salute delle unghie. Se non si assumono regolarmente vitamine e sali minerali, infatti, si va incontro a carenze nutrizionali e avere una serie di problemi che non influenzano solo l’aspetto delle unghie.

Per la stessa ragione è fondamentale anche bere almeno due litri di acqua al giorno. L’idratazione è fondamentale per il proprio benessere psicofisico, soprattutto in estate, e per la salute delle unghie. Ovviamente, è preferibile limitare o non consumare affatto le bevande alcoliche o zuccherate.

Se le vostre mani entrano in contatto con dei prodotti aggressivi, come quelli per la pulizia e l’igiene della casa, ricordate di indossare sempre i guanti.

Infine, potreste prendervi una pausa dai trattamenti per le unghie, molto spesso a base di sostanze chimiche, che possono danneggiare e indebolire le unghie.

Unghie fragili: i migliori rimedi su Amazon

I trattamenti per le unghie fragili sono numerosi e realizzati sotto forma di smalto, balsamo e soluzioni idro-alcoliche che si preoccupano di risanare e rinforzare la struttura e la superficie delle unghie rapidamente e stabilmente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Rimmel London Base Unghie Nail Nurse, Smalto Rinforzante e Protettivo Transparente per Unghie Deboli, 12 ml

Con vitamina C, cheratina e calcio, lo smalto rinforzante e protettivo per le unghie deboli può essere utilizzato come base per lo smalto, ma soprattutto per rinforzare, nutrire, idratare e proteggere le unghie fragili da danni e rotture accidentali. Trasparente e a rapida asciugatura, si consiglia di applicare regolarmente lo smalto, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno.

Eveline Cosmetics 8in1 Total Action Concentrato Balsamo per Unghie Indurente e Rinforzante 12 ml

Una valida alternativa allo smalto rinforzante è questo balsamo concentrato che, applicato regolarmente, per due settimane, rafforza, rigenera e leviga la lamina ungueale. Dopo le prime settimane di trattamento, le unghie appariranno più lucenti, sane e perfette. Il prodotto è la soluzione perfetta per ogni persona che lotta contro le unghie fragili, che si spezzano facilmente.

Bionike Onails – S43 Soluzione Rinforzante per Unghie Fragili che Si Spezzano, con Cheratina, Zinco e Magnesio, Rinforza e Protegge l’Unghia e Riduce Rotture e Sfaldamenti, 11 ml

Un trattamento in soluzione idro-alcolica per unghie che si spezzano e sfaldano facilmente, a base di zinco e magnesio, con lo scopo di rafforzare la struttura dell’unghia e favorirne la crescita. Ideale per contrastare l’onicofagia e per curare e riparare la lamina ungueale, anche a seguito dei trattamenti semipermanenti e in gel, il trattamento è indicato per le unghie e le cuticole di mani e piedi.