Siete amanti del piccante? Non potete fare a meno di condire i vostri piatti con peperoncino e hot sauce? Bene, siete nel posto giusto. Ora andremo infatti a vedere insieme qual è la salsa più piccante al mondo, una sola goccia è devastante!

Come si chiama la salsa più piccante al mondo? Solo una goccia è devastante

Cari spicy lovers, c’è una salsa al peperoncino che non potete proprio non provare. Si chiama The Reaper del marchio inglese I Love Spicy ed è considerata la salsa più piccante al mondo! Questa salsa è infatti composta dall’85% dai noti Carolina Reaper, ovvero quel peperoncino della specie Capsicum chinense, coltivato nella Carolina del Sud, e considerato appunto come il peperoncino più piccante in assoluto. Pensate che il suo livello di piccantezza può raggiungere i 2,2 milioni di SHU, ovvero della scala Scoville (per chi non la conoscesse è la scala di misura di piccantezza). La salsa The Reaper contiene anche anche aceto di vino e spezie, il che la rende ancora più appetitosa!

The Reaper, pronti ad assaggiarla?

Come detto se siete amanti del piccante non potete proprio non provare la salsa The Reaper di I Love Spicy che, tra l’altro, non contiene né conservanti né additivi artificiali, è gluten free e perfetta anche per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Diciamo che chi ama il piccante è solito usare la hot sauce per tanti piatti diversi, dalla carne al pesce passando per le verdure, anzi sembra sempre che di salsa non ce ne sia mai abbastanza! La The Reaper è ideale per sperimentare e sì, anche per osare!