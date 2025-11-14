Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "L’aumento importante dell’export di settembre dimostra l’efficacia dell’azione del Governo. L’incremento rispetto ad un anno fa del +10,5% serve a dare respiro e solidità alle aziende italiane che lavorano con l’estero". Così il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, commentando i dati Istat sulle esportazioni.
Commercio estero: Nevi (Fi), '+10,5% testimonia efficacia azione Governo'
