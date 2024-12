Il calendario della commissione bilancio

Domani, alle ore 11, si riunirà la commissione bilancio del Senato, un incontro cruciale per il futuro della manovra economica. Tuttavia, le aspettative sono basse: non ci sarà spazio per modifiche significative, né per l’esame degli 800 emendamenti presentati dall’opposizione. Questo scenario evidenzia la determinazione del governo di procedere senza alterazioni, nonostante le pressioni politiche.

Il voto di fiducia e le sue implicazioni

Il voto di fiducia è previsto per sabato 28 alle ore 14. Questa decisione è fondamentale per garantire la stabilità del governo e l’approvazione della manovra. La fiducia rappresenta un passaggio obbligato, e il governo sembra intenzionato a ottenere il sostegno necessario per proseguire. La manovra, infatti, è considerata essenziale per affrontare le sfide economiche attuali e future del Paese.

Riapertura delle aule parlamentari e altre scadenze

Le aule parlamentari riapriranno il 7 e l’8 gennaio, mentre il 31 dicembre è atteso il consueto messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo messaggio rappresenta un momento di riflessione e di bilancio per l’anno trascorso, ma anche un’occasione per delineare le prospettive future. Inoltre, è stata rimandata al 9 gennaio la conferenza stampa del presidente del consiglio, un evento che suscita sempre grande interesse e attesa. Nello stesso giorno, Roma accoglierà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una visita di congedo che potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni internazionali.

Infine, l’11 gennaio entrerà in vigore il decreto flussi, che prevede il trasferimento della competenza sui ricorsi dei richiedenti asilo alle corti d’appello. Questa modifica è parte di un ampio rinnovamento delle procedure legate all’immigrazione e alla gestione delle domande di asilo, un tema sempre attuale e dibattuto nel panorama politico italiano.