Comunali: ballottaggi amari per Schlein, verso vittoria Pd soltanto a Vicenza**

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Si profila un risultato deludente per il Pd di Elly Schlein ai ballottaggi. Sui sette comuni capoluogo al voto, i dem vanno verso la vittoria soltanto a Vicenza (strappandola al centrodestra) con Vincenzo Possamai, il giovane candidato sindaco che si è distinto, rispetto al Pd nazionale, chiedendo che nessun big partecipasse alla campagna elettorale. I dem vanno verso la sconfitta ad Ancona che non solo è l'unico capoluogo di regione in corsa, ma che non era mai stata governata prima dal centrodestra.

Un'altra roccaforte che se ne va. Come in Toscana dove i dem speravano nel 'ribaltone'. Ma niente da fare: le roccaforti rosse Pisa, Siena e Massa vanno confermando definitivamente come 'ex'. Male anche a Brindisi dove i dem sostenevano Roberto Fusco dei 5 Stelle e dove non si è riusciti, neanche in questo caso, ad organizzare un'iniziativa elettorale comune con Schlein e Giuseppe Conte. Male anche il primo turno in Sicilia: il centrodestra si aggiudica Catania dove Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono stati venerdì scorso a chiudere la campagna elettorale.

Al momento, a spoglio ancora in corso, non arriva alcun commento ufficiale dal Nazareno. Mentre la segretaria domani sarà in Europa. Rispetto all'agenda inizialmente diffusa, Schlein sarà a Bruxelles nel pomeriggio e incontrerà la delegazione Pd alle 16. Mentre mercoledì vedrà il gruppo dei Socialisti e democratici e quindi la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.