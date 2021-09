Comunali: Mirabelli, 'Salvini attacca su sicurezza ma a Savona governa Lega'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Matteo Salvini è passato da Savona in campagna elettorale sfoderando il solito elenco di nemici e agitando le solite bandiere, in particolare quella della sicurezza. Mentre si indignava per la gravità della situazione qualcuno deve avergli ricordato che li il suo partito è stato al governo negli ultimi 5 anni".

Così il vicepresidente dei senatori dem e commissario del Pd a Savona, Franco Mirabelli.

"Così il leader leghista – prosegue ha cambiato narrazione e ha attaccato prefetto e questore preannunciando minaccioso di andare nei loro uffici per costringerli a lavorare. La mancanza di rispetto, per istituzioni che andrebbero lasciate fuori dalle campagne elettorali, è evidente e inaccettabile. A Prefetto e questore va la nostra solidarietà e ai savonesi la promessa che se il centrosinistra vincerà le elezioni con Marco Russo i problemi saranno affrontati con concretezza e non agitati per fare solo propaganda”.