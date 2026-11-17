Aurora De Fazio, protagonista del documentario “Con il tuo amore” e madre dell’autore Guido Talarico, guarita da un tumore al seno, ricorda la professionalità e l’umanità del professor Giovanni Scambia (Direttore Scientifico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma), scomparso prematuramen...

Aurora De Fazio, protagonista del documentario “Con il tuo amore” e madre dell’autore Guido Talarico, guarita da un tumore al seno, ricorda la professionalità e l’umanità del professor Giovanni Scambia (Direttore Scientifico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma), scomparso prematuramente, e l’attenzione ricevuta nelle cure dall’oncologa Ida Paris e dalla chirurga Giorgia Garganese. Il documentario “Con il tuo amore” è prodotto da FAD Film Art Digital con Rai Documentari e realizzato in collaborazione con Fondazione Giovanni Scambia.

https://www.youtube.com/watch?v=kN-66tH8QuE