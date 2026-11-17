Luisa Scambia, figlia del ginecologo di fama mondiale Giovanni Scambia e responsabile della Fondazione Giovanni Scambia ETS, ricorda gli obiettivi della fondazione nata per proseguire l’opera del padre, professore del Policlinico Gemelli e punto di riferimento nella ricerca sui tumori e nella cura...

Luisa Scambia, figlia del ginecologo di fama mondiale Giovanni Scambia e responsabile della Fondazione Giovanni Scambia ETS, ricorda gli obiettivi della fondazione nata per proseguire l’opera del padre, professore del Policlinico Gemelli e punto di riferimento nella ricerca sui tumori e nella cura delle donne. L’impegno scientifico e la sensibilità umana di Giovanni Scambia e la sua prematura scomparsa sono raccontate anche nel documentario “Con il tuo amore” di Guido Talarico, prodotto da FAD con Rai Documentari e realizzato in collaborazione con Fondazione Giovanni Scambia ETS.

https://www.youtube.com/watch?v=2wsZkqBiKjI