Confindustria: Della vedova, 'Meloni scopre dazi interni, inizi a non usare golden power'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "La presidente Meloni oggi tuona contro i 'dazi interni' della Ue – qualsiasi cosa lei intenda per questo – che frenerebbero la crescita in Europa ed in Italia. Parole stonate da una leader sovranista che in compagnia del suo vice Salvini ha sempre remato contro una maggiore integrazione politica ed economica dell’Unione europea".

Lo ha dichiarato il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Comunque, su cosa serva all’Unione europea per essere più competitiva i rapporti Letta e Draghi sono un buon vademecum che non sembra prioritario per il gruppo Ecr di Meloni. Ma tant’è. Bene, allora Meloni ratifichi il Mes per dare il via all’Unione bancaria, tassello di una integrazione dei mercati finanziari oggi frammentati e quindi poco efficienti. E cancelli il Golden Power per il riassetto bancario, usato politicamente dal suo Governo per mettere gli interessi politici suoi e della sua coalizione davanti ai criteri di efficienza di mercato. Il Golden Power che lei usa per operazioni tra banche italiane è un super dazio interno antinazionale”.