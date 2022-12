Confindustria Hcfs, a LiFE 2022 chiederemo al Governo risposte urgenti per servizi

Roma,12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci prendiamo da sempre cura dell’Italia ma in questo momento subiamo anche noi, come il resto del Paese, l’aumento dei costi spropositato, a fronte di prezzi che, come nel settore della ristorazione collettiva, che invece devono rimanere uguali....

(Adnkronos/Labitalia) – "Ci prendiamo da sempre cura dell’Italia ma in questo momento subiamo anche noi, come il resto del Paese, l’aumento dei costi spropositato, a fronte di prezzi che, come nel settore della ristorazione collettiva, che invece devono rimanere uguali. Abbiamo denunciato il nostro allarme, continuando a farvi fronte, ma le risposte arrivate fino ad ora non ci soddisfano pienamente. Registriamo la volontà del Governo di migliorare la Finanziaria nelle sedi deputate, siamo pronti a dare il nostro contributo.

Gli incontri e i dialoghi durante LiFE 2022 dimostrano la nostra volontà nel cercare sempre soluzioni nuove attraverso il confronto tra le parti". E' quanto afferma il presidente di Confindustria Servizi Hcfs, Lorenzo Mattioli.

Il 13 e 14 dicembre a Roma si terrà la settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma. L’evento, promosso da Confindustria servizi Hcfs, che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in Italia.

Il tema scelto per il confronto tra imprese, Governo e stakeholder è 'Avere cura dell’Italia. L’industria dei servizi alle imprese, agli immobili e alle collettività'.

Più di 70 relatori si alterneranno tra esperti ed esponenti delle Istituzioni, con la partecipazione di un centinaio di aziende della filiera. Il programma prevede per la prima giornata, dopo i saluti del Direttore di LiFE, Paolo Valente, e del Presidente di Confindustria Hcfs, Lorenzo Mattioli, il talk su 'La nuova economia dei servizi', con David Parenzo – conduttore La7 e giornalista Radio24; a cui seguirà la parte dedicata ai table speech tematici con decision maker e stakeholder sui principali temi attuali e di scenario, della filiera e del business del comparto del facility, best practice, policy attuali e future, post covid e Pnrr: questi focus tematici: Labour intensive (qualità, igiene e sicurezza); Mercato e regole (nuovi scenari, criticità e opportunità); Transizione ecologica e digitale (FM un ecosistema smart e green).

Nella seconda giornata invece, la mattina avrà inizio il talk 'Avere cura dell’Italia' con Monica Giandotti, conduttrice e giornalista Rai. Nella due giorni interverranno: Michele Corradino – presidente di sezione del Consiglio di Stato; Lorenzo Mattioli – presidente Confindustria Servizi Hcfs; Giulio Sapelli – professore Storia Economica all’Università di Milano, scrittore e giornalista; Gabriele Fava – giuslavorista, chairman Fava&associati; Ernesto Maria Ruffini – direttore Agenzia delle Entrate, autore del libro Uguali per Costituzione; Claudio Durigon – sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Lucia Albano – sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Fausta Bergamotto – sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico; Lorenzo Mattioli – presidente di Confindustria Servizi Hcfs; Pietro Auletta – vice presidente Confindustria Servizi Hcfs; Walter Rizzetto – presidente Commissione Lavori Pubblici della Camera; Ettore Rosato – commissione Esteri della Camera; Niko Romito – chef e Campus Romito; Andrea Barchiesi – reputation manager (il programma completo è possibile trovarlo su www.life-event.it).

Durante i due giorni, come ogni edizione, sono previsti anche momenti di relax culturali e ricreativi per i presenti. Come il reserved tour ai Musei Vaticani, con percorso dedicato e guida esclusiva alla scoperta di alcune particolari opere d’arte e affreschi e il Running walking a Villa Borghese. Oltre alla tradizionale serata di gala presso la splendida cornice dell’Hotel Parco dei Principi.