Conflitto in Iran e shock energetico: ripercussioni su gas, petrolio e rotte marittime

Conflitto in Iran e shock energetico: ripercussioni su gas, petrolio e rotte ...

Conflitto in Iran e shock energetico: ripercussioni su gas, petrolio e rotte ...

L'escalation militare nel Golfo ha preso di mira hub petroliferi e gasieri chiave, causando deviazioni delle rotte marittime, picchi dei prezzi e timori per la capacità produttiva a medio termine

Il conflitto in Medio Oriente è entrato in una fase che prende di mira direttamente le infrastrutture energetiche, con conseguenze immediate per i mercati globali. Gli attacchi a impianti e terminali nel Golfo Persico hanno indotto governi e operatori a rivedere rotte e strategie di esportazione, mentre i prezzi del petrolio e del gas registrano scosse significative. Questi eventi non riguardano soltanto la logistica: alterano la fiducia degli investitori e la pianificazione delle aziende energetiche, esponendo consumatori e imprese a costi più alti e a possibili interruzioni prolungate.

Di fronte a questa escalation, è essenziale distinguere tra l’impatto sull’esportazione e quello sulla produzione. Alcuni danni sono immediatamente visibili nei porti e nei terminali, mentre altri colpiscono campi e giacimenti il cui ripristino può richiedere mesi o anni. Le misure adottate dagli Stati del Golfo per deviare flussi e incrementare l’utilizzo di oleodotti alternativi sono reazioni pratiche, ma non eliminano il rischio che la crisi si trasformi in un danno strutturale alla catena dell’energia.

Obiettivi colpiti e scala degli attacchi

Negli ultimi giorni sono stati presi di mira siti strategici come l’isola di Kharg e il giacimento di South Pars, quest’ultimo il più grande al mondo per il gas offshore e condiviso fra Iran e Qatar. Colpi a impianti di Qatar come Ras Laffan e a raffinerie in Arabia Saudita (ad esempio SAMREF e Ras Tanura) hanno provocato danni materiali e interruzioni temporanee. Gli attacchi si sono estesi anche a impianti in Kuwait ed Emirati, creando una catena di eventi che aumenta il rischio di contaminazioni ambientali e perdite produttive. L’insieme di questi raid evidenzia un cambiamento di strategia: dall’obiettivo militare diretto verso una tattica che mira a indebolire la capacità energetica regionale.

Rischi ambientali e sicurezza delle infrastrutture

Colpire giacimenti e terminali espone la regione a un duplice rischio: oltre al danno economico immediato c’è la minaccia di incidenti ambientali di ampia portata. La possibilità di incendi, sversamenti e danni a impianti di trattamento aumenta la complessità del ripristino. Inoltre, la vulnerabilità delle reti di protezione e delle strutture di controllo solleva interrogativi sulla resilienza degli asset energetici, rendendo necessario un investimento urgente in misure di protezione e in piani di emergenza coordinati fra paesi coinvolti.

Rotte alternative e la paralisi dello stretto di Hormuz

Il blocco di fatto del stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa il 20% delle forniture mondiali di petrolio e GNL, ha determinato una riduzione quasi totale del traffico navale nell’area. Come reazione, esportatori del Golfo hanno deviato carichi verso oleodotti che aggirano lo stretto: l’oleodotto Est-Ovest saudita e la conduttura Habshan–Fujairah degli Emirati sono diventati arterie indispensabili. Queste deviazioni hanno già mostrato un aumento significativo dei volumi trasportati, ma restano limitate dalla capacità infrastrutturale e dalla sicurezza delle rotte alternative.

Attacchi alle navi e impatto sulla logistica

Le fonti open source indicano che decine di navi civili, fra petroliere e cargo, sono state attaccate dall’inizio della campagna militare, con cifre riportate attorno a 22 unità. Il timore per la sicurezza marittima ha quasi azzerato i transiti ordinari, aumentando i tempi di consegna e i costi assicurativi. Anche lunghi convogli in attesa nei porti di ridirezione, come Yanbu, segnalano la difficoltà di adattare rapidamente la logistica globale a uno shock di questa portata.

Effetti sui prezzi e scenari per l’Europa

I mercati hanno reagito con forti sbalzi: il gas Ttf europeo ha toccato picchi di +35%, arrivando attorno ai 72 euro per megawattora, livelli rilevati per l’ultima volta nel 2026, mentre il Brent è salito oltre la soglia dei 100 dollari al barile. La produzione di South Pars aveva raggiunto un record di 735 milioni di metri cubi giornalieri nel 2026, e la riduzione o il danno a campi simili si traduce in pressioni dirette sulle forniture di lungo periodo. Per l’Europa, la combinazione di aumento dei prezzi e di rischio sulla capacità produttiva significa esposizione a costi maggiori per l’industria e per i consumatori domestici.

Prospettive e misure possibili

Le agenzie internazionali avvertono che la situazione potrebbe rappresentare la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero globale. La soluzione richiede sia interventi diplomatici per la de-escalation sia piani industriali che aumentino la resilienza: diversificazione delle fonti, stoccaggi strategici e incremento delle energie rinnovabili sono strumenti chiave. Nel breve termine, tuttavia, i mercati resteranno sensibili a ogni nuova notizia operativa o militare, con effetti che potrebbero protrarsi per mesi o anni.