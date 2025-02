Consulta: Boschi, 'nuovi giudici non possono essere quattro uomini'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "I quattro giudici della Corte costituzionale che il Parlamento dovrà eleggere in una delle prossime sedute, non possono essere quattro uomini: dal governo e dalla maggioranza ci aspettiamo un segnale sulla parità di genere“. Lo ha detto Maria Ele...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "I quattro giudici della Corte costituzionale che il Parlamento dovrà eleggere in una delle prossime sedute, non possono essere quattro uomini: dal governo e dalla maggioranza ci aspettiamo un segnale sulla parità di genere“. Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, nel corso di un incontro sul “Riequilibrio di genere nelle designazioni e nelle nomine pubbliche”, in corso a Palazzo Giustiniani a Roma.

“Quando si è trattato di ripensare i meccanismi di elezione del Csm, sull’inserimento del tema della parità di genere, almeno come principio, ci è stato detto di no. Domani il Parlamento si riunirà per eleggere quattro giudici della Corte costituzionale. Non possono essere quattro uomini. Questo perché bisogna cambiare le leggi ma soprattutto la mentalità. Noi ci siamo. Dal governo ci aspettiamo dunque un gesto concreto”, ha concluso.