Contingentamento degli sbarchi a Capri: nuove regole per la stagione estiva

Il Comune di Capri stabilisce nuove misure per gestire i flussi turistici a Marina Piccola.

Nuove misure per il controllo degli sbarchi

Da oggi, il Comune di Capri ha avviato un sistema di contingentamento degli sbarchi allo Scoglio delle Sirene, situato a Marina Piccola, sul versante sud dell’isola. Questa decisione è stata presa per garantire una gestione più ordinata e sicura dei flussi turistici, in un periodo in cui l’afflusso di visitatori è particolarmente elevato.

La società Porto Turistico di Capri è stata incaricata di implementare queste nuove regole, che entreranno in vigore fino al .

Dettagli del servizio di regimentazione

Il servizio di regimentazione, coordinato dal consigliere comunale Mirco Avellino, si propone di garantire un’adeguata sicurezza durante le operazioni di attracco. Le imbarcazioni dovranno rispettare un intervallo di dodici minuti tra un attracco e l’altro, per evitare congestioni e garantire un flusso regolare. Inoltre, le imbarcazioni dedicate al traffico commerciale o alla pesca, con licenza, avranno la priorità rispetto alle altre imbarcazioni. Questa misura è stata introdotta per tutelare non solo i turisti, ma anche l’ambiente marino e le risorse locali.

Registrazione e tassa di sbarco

Un altro aspetto importante di queste nuove regole è la registrazione degli sbarchi a Marina Piccola, che sarà gestita dal Porto Turistico. Questo sistema non solo faciliterà il controllo degli accessi, ma permetterà anche di incassare la tassa di sbarco, contribuendo così alla sicurezza e alla manutenzione del territorio. La tassa è una misura necessaria per garantire che le risorse dell’isola siano preservate e che i servizi pubblici possano essere mantenuti in modo efficiente.

Queste nuove disposizioni rappresentano un passo significativo verso una gestione più sostenibile del turismo a Capri, un’isola che ogni anno attira milioni di visitatori. Con l’implementazione di queste misure, il Comune spera di migliorare l’esperienza turistica, riducendo al contempo l’impatto ambientale e garantendo la sicurezza di residenti e visitatori.