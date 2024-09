Continuano gli scavi nel giardino della casa a Traversetolo.

Gli agenti del Ris di Parma sono ritornati a indagare nel giardino della casa di Traversetolo, dove il 9 agosto e un mese successivo erano stati rinvenuti i resti di due neonati. Essi hanno ripreso le ricerche per rinvenire ulteriori parti del secondo corpo. Le indagini si sono svolte per oltre tre ore.

Sul luogo del ritrovamento, insieme agli investigatori e un esperto in scavi, era presente anche l’avvocato della famiglia della ragazza di 22 anni che ha confessato di essere l’unico colpevole degli infanticidi: sarà chiamata nuovamente. L’indagine potrebbe estendersi ad altri individui. Nel frattempo, si è scoperto che il giudice avrebbe rifiutato l’arresto per il primo morto, come richiesto dal pubblico ministero prima della scoperta dei nuovi resti. Il villaggio nel Parmense è sconvolto.