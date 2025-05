Il post controverso e le reazioni

Recentemente, l’avvocato Angela Taccia è finita al centro di una tempesta mediatica a causa di un post pubblicato su Instagram. In un momento in cui l’attenzione era rivolta ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Taccia ha condiviso un’immagine di una tigre accompagnata dalla frase “Guerra dura senza paura”.

Questo messaggio, che ha suscitato polemiche, è stato interpretato da molti come una mancanza di rispetto nei confronti della gravità della situazione. Tuttavia, la legale ha difeso la sua scelta, affermando che si trattava di un motto universitario e che il post era destinato a un pubblico ristretto.

Le spiegazioni dell’avvocato

In un’intervista a “Quarto Grado”, Taccia ha chiarito che il suo intento non era quello di offendere nessuno. “Era un momento di pausa in una giornata difficile per tutti”, ha spiegato, sottolineando che il giorno successivo si era recata in Procura per ottenere la consulenza tecnica, già in possesso dei giornalisti. Questo, secondo lei, rappresenta la vera gravità della situazione, piuttosto che il suo post sui social. La legale ha anche criticato le modalità con cui il suo messaggio è stato diffuso, affermando di aver dovuto cambiare la password del suo profilo per evitare ulteriori malintesi.

Il rapporto con il suo assistito

Angela Taccia ha parlato anche del suo rapporto con Andrea Sempio, evidenziando una lunga amicizia che ha contribuito a mantenere unita la compagnia, che include anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. La legale ha ribadito la sua convinzione nell’innocenza di Sempio, affermando che la loro amicizia è rimasta solida nonostante le difficoltà legali. Questo aspetto umano del caso è spesso trascurato dai media, che tendono a focalizzarsi solo sugli aspetti giuridici e sulle polemiche.