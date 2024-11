Un incontro cruciale per il futuro del pianeta

La Cop29, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si apre lunedì a Baku, in Azerbaigian, in un momento critico per il nostro pianeta. Con il ricordo delle calamità naturali recenti, come le alluvioni in Spagna e l’eruzione del vulcano a Flores, in Indonesia, il mondo guarda a questo incontro con la speranza di un cambiamento reale. Papa Francesco, in un appello accorato, ha esortato i leader mondiali a non perdere l’occasione di affrontare le sfide climatiche con soluzioni concrete e immediate.

Il richiamo alla responsabilità

Durante l’Angelus, il Pontefice ha sottolineato l’importanza di una responsabilità collettiva nella lotta contro i cambiamenti climatici. “Auspico che la Conferenza sui cambiamenti climatici Cop29 dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla piattaforma Laudato si’, che promuove una cultura di salvaguardia e rispetto per l’ambiente. La sofferenza dei popoli più vulnerabili, spesso i più colpiti dagli eventi climatici estremi, è al centro del suo messaggio.

Un appello alla solidarietà globale

Il Papa ha anche invitato i fedeli a riflettere sulla propria responsabilità verso chi soffre a causa delle calamità naturali. “Avete pregato per Valencia? Avete pensato di fare qualche contributo per aiutare quella gente?”, ha chiesto, evidenziando l’importanza della solidarietà in tempi di crisi. La sua attenzione si è estesa anche ai conflitti in corso in diverse parti del mondo, come in Ucraina, Palestina e Mozambico, dove la ricerca di pace e giustizia è fondamentale.

Il futuro è nelle nostre mani

La Cop29 rappresenta un’opportunità unica per i leader mondiali di unirsi e affrontare le sfide climatiche con determinazione. Le parole di Papa Francesco risuonano come un monito: è tempo di agire, di coltivare la terra con rispetto e di garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. La speranza è che questa conferenza possa segnare un punto di svolta, non solo per il clima, ma per l’intera umanità.