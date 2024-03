Corea del Sud: è mistero sulla "scomparsa" della first lady

In molti si interrogano sul motivo che ha spinto Kim Keon-hee, first lady del presidente della Corea del Sud, a scomparire completamente dalle apparizioni pubbliche.

Un mistero aleggia in Corea del Sud che riguarda la first lady del paese. La moglie di Yoon Suk-yeol, presidente in carica, sembra essere completamente scomparsa dalle scene pubbliche. La sua ultima apparizione è avvenuta diversi mesi fa e, da allora, non si è fatta più vedere in pubblico. Kim Keon-hee sembra praticamente “scomparsa” e nemmeno il governo ha dichiarato nulla in merito.

Ultimo avvistamento a dicembre

L’ultima apparizione pubblica di Kim Keon-hee risale a quattro mesi fa, precisamente a dicembre 2023, durante una visita ufficiale in Olanda. Da allora della first lady non si è più saputo nulla, non solo non si è fatta più vedere in pubblico, ma nemmeno il governo o il marito, il presidente del paese Yoon Suk-yeol, hanno dichiarato nulla in merito.

La situazione ricorda molto quella di Kate Middleton ed infatti in molti hanno tracciato delle similitudini con la principessa di Galles. In quest’ultimo caso però nonostante lo scarso numero di apparizioni pubbliche, sono state condivise delle comunicazioni ufficiali in merito al suo stato di salute, la stessa cosa non si può però dire della first lady sudcoreana.

Le ipotesi sulla scomparsa

La situazione ha scatenato le fantasie dei cittadini, c’è chi parla di un divorzio tra Kim Keon-hee e Yoon Suk-yeol, chi di cure di bellezza che la trattengono dall’esporsi al pubblico e altre teorie bizzarre. Stando ai media locali però la soluzione sarebbe molto più semplice, a quanto pare sarebbe stato il marito a decidere di allontanarla dai riflettori in vista delle elezioni che si terranno il 10 aprile.

Dopotutto la first lady è stata recentemente al centro di uno scandalo che potrebbe avere degli effetti negativi sulla rielezione di Yoon Suk-yeol. Non è quindi da escludere la possibilità che il marito abbia deciso di allontanare la moglie dalle scene pubbliche anche e soprattutto per far dimenticare all’opinione pubblica ciò che è successo, diminuendo così i rischi di una sconfitta alle elezioni.